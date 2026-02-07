MLB: Paul Goldschmidt pacta su permanencia con los Yankees por una temporada

Suscríbete a nuestros canales

Paul Goldschmidt y los Yankees de Nueva York han acordado un nuevo contrato por un año y 4 millones de dólares. El pacto asegura la estancia del toletero en el Bronx, aunque está sujeto a la aprobación de los exámenes físicos de rigor. Con este movimiento, la gerencia neoyorquina busca mantener la profundidad y el liderazgo veterano dentro de su actual estructura.

A sus 38 años, el siete veces All-Star viene de una temporada de altibajos donde promedió .274 con 10 cuadrangulares. Tras un inicio sólido antes del Juego de Estrellas, su rendimiento ofensivo decayó notablemente durante la segunda mitad de la campaña. Esta situación provocó que perdiera tiempo de juego en la primera base ante la joven promesa zurda Ben Rice.

El ganador del MVP de la Liga Nacional en 2022 aceptó una reducción salarial significativa respecto a los 12,5 millones del año pasado. Su rol en 2026 parece estar más enfocado en la defensa de élite, avalada por sus siete Guantes de Oro. Los Yankees confían en que su presencia en el clubhouse ayude a guiar al equipo hacia un nuevo título.

La firma de Goldschmidt se suma a una temporada baja donde Nueva York ha priorizado la continuidad de piezas clave de su nómina. Destacan la renovación de Cody Bellinger por 162,5 millones y la retención del jardinero central Trent Grisham mediante oferta calificada. El equipo busca redimirse tras la eliminación sufrida el año pasado ante los Azulejos de Toronto.

Con 15 temporadas en las Grandes Ligas, el diestro acumula estadísticas vitalicias de .288 de promedio y 372 jonrones conectados. Su trayectoria incluye pasos exitosos por Arizona y San Luis antes de aterrizar en la Gran Manzana como agente libre. Ahora, tendrá una nueva oportunidad de buscar ese esquivo anillo de Serie Mundial que la franquicia no gana.

La rotación y el relevo también han recibido ajustes, como la reciente adquisición del lanzador zurdo Ryan Weathers desde los Marlins. La directiva parece apostar por un grupo equilibrado entre prospectos en ascenso y figuras consagradas para competir en la división este. Los entrenamientos primaverales definirán cómo se distribuirá finalmente el tiempo de juego en la inicial.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.