"Cenizo y Brazón": Caracas ya cuenta con su primer columbario municipal para mascotas

El Cementerio General del Oeste, en El Junquito, Caracas, ya cuenta con los primeros columbarios de mascotas, informó la alcaldesa de la capital venezolana, Carmen Meléndez.

Este innovador espacio lleva por nombre "Cenizo y Brazón" y tiene capacidad para 1.286 mascotas.

Melendez destacó que este proyecto se concretó gracias a la alianza entre la empresa privada, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Fundaecosocialismo y la Dirección General de los Cementerios Municipales de la Alcaldía de Caracas.

“Ahora, nuestras mascotas tienen un sitio digno donde reposar, con su capilla para la despedida, crematorio y todos los medios necesarios para acompañar a las familias en estos momentos”, dijo.