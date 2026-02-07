"Cenizo y Brazón": Caracas ya cuenta con su primer columbario municipal para mascotas

Inauguración

Por Genesis Carrillo
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 06:16 pm
El Cementerio General del Oeste, en El Junquito, Caracas, ya cuenta con los primeros columbarios de mascotas, informó la alcaldesa de la capital venezolana, Carmen Meléndez. 

Este innovador espacio lleva por nombre "Cenizo y Brazón" y tiene capacidad para 1.286 mascotas. 

Melendez destacó que este proyecto se concretó gracias a la alianza entre la empresa privada, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Fundaecosocialismo y la Dirección General de los Cementerios Municipales de la Alcaldía de Caracas. 

“Ahora, nuestras mascotas tienen  un sitio digno donde reposar, con su capilla para la despedida, crematorio y todos los medios necesarios para acompañar a las familias en estos momentos”, dijo. 

 

