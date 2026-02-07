DMV lanza cacería de autos en Nueva York: la multa de $200 que recibirás por este descuido

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) intensifica este mes sus operativos de vigilancia en carretera para garantizar que todos los automóviles cumplan con la inspección técnica anual.

Bajo este esquema de supervisión estricta, las patrullas de tránsito realizan detenciones selectivas en puntos estratégicos para verificar la validez de la oblea o sticker adherida al parabrisas, la cual certifica el correcto funcionamiento de frenos, luces, neumáticos y sistemas de emisión.

Recordatorio

Es importante recordar que, a partir de febrero de 2026, las autoridades endurecieron el sistema de puntos y sanciones según detalla El Cronista.

Esto quiere decir que circular con un documento vencido ya no solo implica una multa económica, sino que se integra a un historial de conducción vigilado bajo reglas más rigurosas que buscan reducir la siniestralidad en el estado.

Las consecuencias de ignorar este trámite obligatorio escalan rápidamente según el tiempo de demora y la reincidencia del conductor.

Sanciones

Si la inspección caducó hace menos de 60 días, las multas base oscilan entre los $25 y $50, pero si el retraso supera los dos meses, la sanción aumenta hasta los $100, a los que se debe sumar un recargo estatal obligatorio de $88 (o 93 en cortes locales).

Además de la carga financiera, el incumplimiento de la normativa impide la renovación del registro del vehículo y del seguro automotriz, lo que podría derivar en la suspensión inmediata de la licencia si se acumulan infracciones técnicas bajo el nuevo umbral de 10 puntos.

Mantener el vehículo al día no solo evita estas penalizaciones, sino que asegura que el automóvil mantenga su valor de mercado y, sobre todo, garantiza que los sistemas de seguridad respondan adecuadamente ante cualquier emergencia en las congestionadas vías neoyorquinas.

