Miami abre inscripciones para programa de ayuda a adultos mayores: otorgará $6.000 para el alquiler

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Miami abrió oficialmente el proceso de inscripción para el programa de Asistencia para Alquileres para Mayores 2026, una iniciativa que otorga un subsidio total de $6 000 dólares a residentes que enfrentan el alto costo de la vivienda.

Los beneficiarios seleccionados recibirán un apoyo mensual de $500 durante un año, monto que la administración transfiere de forma directa a los propietarios para garantizar el pago de la renta.

Los interesados tienen como fecha límite el 20 de febrero para recoger y entregar sus formularios en las sedes designadas según su distrito según informa El Cronista.

Importancia

Esta medida resulta importante en el contexto actual de Florida, donde la inflación inmobiliaria presiona con fuerza a los adultos mayores de 62 años que viven con ingresos limitados, específicamente aquellos que perciben el 50 % o menos del Ingreso Medio del Área (AMI).

La selección de los beneficiarios ocurrirá mediante un sistema de lotería computarizada por distrito, método que busca gestionar con equidad la alta demanda de solicitudes prevista para este ciclo.

Según el cronograma oficial, las autoridades publicarán las listas de prelación el 31 de marzo, aunque aclaran que solo contactarán a quienes superen el filtro preliminar de elegibilidad.

¿Cómo participar?

Para participar, los aspirantes deben presentar su contrato de arrendamiento vigente, identificación de Florida y pruebas recientes de ingresos; sin embargo, quedan excluidos quienes ya posean beneficios de la Sección 8 o residan en viviendas públicas.

Este auxilio financiero representa un alivio directo para miles de inquilinos que luchan por mantener sus hogares en una de las ciudades con mayor brecha entre salarios y alquileres en todo Estados Unidos.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube