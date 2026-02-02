Laura Dogu tras reunirse en Miraflores: Reiteramos la tres fases que se han planteado para Venezuela

Relación diplomática

Por Genesis Carrillo
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 07:42 pm
Este lunes, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos (EEUU) Laura Dogu, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. 

Tras el encuentro la jefa diplomática dio a conocer en su cuenta en Instagram, la estrategia diseñada por el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio.

En tal sentido, Dogu detalló que la política de la administración actual hacia Venezuela se articula en tres fases: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. 

 

Dogu arribó al país el pasado sábado 31 de enero, para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela en medio de los acercamientos entre ambas naciones, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante un ataque de EEUU a Caracas, ocurrido el pasado 3 de enero.

