Conexión Social Digitel garantizó conectividad en 31 instituciones educativas y de salud

Suscríbete a nuestros canales

Digitel presentó el balance de resultados de Conexión Social Digitel, su brazo de responsabilidad social, destacando un 2025 enfocado en reducir la brecha tecnológica en Venezuela. A través de pilares estratégicos como educación, salud, ambiente y voluntariado, la operadora consolidó iniciativas que transforman la conectividad en oportunidades de desarrollo.

“Reducir la brecha tecnológica del país sigue siendo nuestro compromiso central. Cada iniciativa busca acercar conectividad a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el trabajo de instituciones y comunidades en toda Venezuela”, afirmó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

Educación: Alianzas que impulsan el aprendizaje

El impacto educativo se basó en el fortalecimiento de infraestructuras y programas de formación:

Fe y Alegría: Una alianza vigente desde 2011 que ha beneficiado a más de 181.000 estudiantes con dotación tecnológica e internet.

Apoyo a la escolaridad: Respaldo directo a 174 niños de Fundana y Hogar Bambi .

Formación Superior: Entrega de 44 becas universitarias (UCAB, UNIMET y UMA) en carreras de innovación y tecnología.

Alcance: Otros programas formativos impactaron a más de 4.300 personas.

Salud: Tecnología al servicio de la vida

La conectividad se tradujo en una gestión hospitalaria más eficiente en centros de referencia nacional como el Hospital Domingo Luciani, el J.M. de los Ríos y el Hospital Ortopédico Infantil.

Impacto diario: Optimización de procesos clínicos para más de 6.000 pacientes .

Presencia rural: Fortalecimiento de ambulatorios en zonas remotas como Chuao, Isla de Coche y El Tokuko .

Infraestructura: Reapertura de la Sala de Marcha del Hospital Ortopédico Infantil, beneficiando a 1.200 personas .

Bienestar Integral: El programa “Digitel, un amigo en el autismo” brindó apoyo terapéutico a 25 hijos de colaboradores.

Ambiente: Hacia una operación sostenible

La empresa profundizó su compromiso ecológico mediante la eficiencia energética y la economía circular:

Iniciativa Resultado Impacto Virtualización Ahorro de 36,23 kW diarios y reducción de 183 toneladas de $CO_2$ anuales. Energía Solar Más de 100 placas fotovoltaicas instaladas en 17 estados. Reciclaje Tech 1.202.926 kg de materiales recuperados (metales, baterías y tarjetas).

Voluntariado: Cercanía con la comunidad

El compromiso humano se manifestó a través de 178 voluntarios corporativos, quienes durante 2025 realizaron jornadas recreativas y de apoyo emocional para 1.662 beneficiarios. Además, se distribuyeron cerca de 1.500 juguetes en hospitales y casas hogar, reforzando el vínculo de la operadora con las zonas más vulnerables.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube