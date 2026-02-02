SAVOY celebra 85 años de sabor con el lanzamiento de TORONTO® Fresa

Suscríbete a nuestros canales

SAVOY, el chocolate que ha endulzado el corazón de Venezuela por más de ocho décadas, inicia con orgullo las celebraciones de su 85° aniversario. Para marcar este hito histórico, la marca presenta una innovación diseñada para cautivar paladares: TORONTO Fresa, una edición especial creada para celebrar el mes del amor y la amistad.

"Iniciar este aniversario transformando uno de nuestros productos más emblemáticos es nuestra forma de agradecer la fidelidad del consumidor. Ofrecemos calidad y orgullo venezolano en una edición que encaja perfectamente con el espíritu de San Valentín", destacó Daniela Serpa, Directora del Negocio de Confites en Nestlé Venezuela.

Una experiencia de "doble chocolate"

Con 75 años de historia, TORONTO es el bombón más icónico del país y el regalo por excelencia. En este 2026, la marca eleva la apuesta combinando su tradición con una propuesta moderna y sofisticada:

El Corazón: Mantiene el centro de avellana tostada y el cuerpo de chocolate con leche SAVOY.

La Innovación: Una cobertura de chocolate blanco sabor a fresa que aporta una cremosidad única, equilibrando perfectamente la intensidad del cacao 100% nacional.

Disponibilidad y Compromiso

El nuevo TORONTO Fresa ya está disponible en los principales puntos de venta a nivel nacional en dos presentaciones:

Bolsa de 125g: Ideal para el consumo personal. Caja de 324g: El formato perfecto para regalar.

Este lanzamiento no solo celebra el sabor, sino el impacto social. A través del Plan Cacao Nestlé, la marca reafirma su apoyo al agro venezolano, garantizando que el compromiso con el país siga siendo el ingrediente principal en cada bocado.

Para más detalles, visita www.nestle.com.ve o sigue a @savoynestle y @nestlecontigo en redes sociales.