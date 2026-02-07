Alerta de frío ártico en EEUU: estados que registrarán -22 °F este 7 y 8 de febrero (+ Tips de seguridad)

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Estados Unidos (EEUU), ha emitido una alerta crítica para este sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026.

Un sistema de rápido movimiento, denominado "Clipper", está azotando el noreste de EEUU, los Grandes Lagos y los Apalaches, trayendo consigo una masa de aire ártico que podría llevar las sensaciones térmicas hasta los -22 °F (-30 °C).

El impacto del frío: riesgo de congelación en minutos

La combinación de temperaturas de un solo dígito y ráfagas de viento de hasta 60 mph está creando condiciones extremadamente peligrosas.

Las autoridades advierten que, bajo estas condiciones, la congelación de la piel expuesta (frostbite) puede ocurrir en menos de 10 a 30 minutos.

Zonas en alerta máxima:

Interior de Nueva Inglaterra y Noreste con bajas temperaturas - Los Grandes Lagos y Medio Oeste (Vientos y "Efecto Lago")

Se esperan las temperaturas más bajas, con mínimas que rozarán los -22 °F entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

Estados que pueden registrar los -22 °F: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. En ciudades como Boston y Providence, el viento hará que se sienta mucho más gélido.

Vientos y efecto lago: Michigan, Wisconsin, Illinois (especialmente Chicago), Indiana y Ohio.

En Chicago, la sensación térmica será peligrosamente baja. Se esperan nevadas ligeras pero constantes que pueden congelar las carreteras rápidamente.

Refugios de Calentamiento (Warming Centers): en ciudades como Boston, Nueva York y Chicago, las autoridades han habilitado centros de calentamiento. Puede llamar al 211 (disponible en español en casi todo el país) para encontrar el refugio más cercano.

Costa del Atlántico Medio: vientos intensos y nevadas rápidas que reducirán la visibilidad a cero en cuestión de segundos (efecto "whiteout").

vientos intensos y nevadas rápidas que reducirán la visibilidad a cero en cuestión de segundos (efecto "whiteout"). Noroeste del Pacífico: mientras el este se congela, Washington y las Montañas Rocosas enfrentan nevadas persistentes en zonas elevadas.

Nieve y condiciones de viaje

Aunque el sistema "Clipper" es de movimiento rápido, dejará acumulaciones de entre 4 y 5 pulgadas de nieve en la costa de Nueva Inglaterra.

Tenga presente que, el peligro principal para los conductores este sábado no es solo la acumulación, sino las ráfagas de nieve repentinas, que pueden causar accidentes múltiples en autopistas debido a la pérdida súbita de visibilidad.

Cómo protegerse este fin de semana

Para nuestra comunidad residente e inmigrante, especialmente aquellos que trabajan al aire libre o dependen del transporte público, sigan estas recomendaciones:

1. Regla de las "Tres Capas"

No use una sola chaqueta gruesa; es mejor usar capas:

Capa interior: ropa térmica que absorba la humedad (evite el algodón si va a sudar).

ropa térmica que absorba la humedad (evite el algodón si va a sudar). Capa media: lana o forro polar (fleece) para retener el calor.

lana o forro polar (fleece) para retener el calor. Capa exterior: una prenda que corte el viento y sea impermeable.

2. Protección en el trabajo y la calle

Si debe caminar hacia el Metromover, Metro o bus:

Cubra su rostro: use una bufanda o máscara. La nariz y las orejas son las primeras en sufrir congelación.

use una bufanda o máscara. La nariz y las orejas son las primeras en sufrir congelación. Calzado: use botas con suela de goma para evitar caídas en el hielo negro (hielo invisible en el pavimento).

3. Seguridad en el hogar

Calefactores portátiles: manténgalos a tres pies de distancia de cortinas o camas. Nunca los deje encendidos mientras duerme.

manténgalos a tres pies de distancia de cortinas o camas. Nunca los deje encendidos mientras duerme. Tuberías: deje gotear un poco de agua fría en los grifos para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

