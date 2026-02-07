Actividades gratis en Caracas este fin de semana: show de princesas y presentaciones en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Para este fin de semana del sábado 07 y domingo 08 de febrero, hay una serie de actividades culturales gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana, la cual está llena de actividades para compartir en familia.

Agenda cultural en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 07 de febrero

Expo Niños en el Espacio en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar, en La Carlota de 9 am a 4 pm.

Expo Simón de niño a Libertador en el Centro Simón Bolívar La Carlota de 9 am a 4 pm.

La Fiesta del pan (segunda edición), desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque Cultural de la Hacienda La Trinidad.

Show de princesas y príncipes en el centro comercial Líder en el novel Feria a las 4pm.

Concierto por el 51 aniversario de El Sistema en la Sala Simón Bolívar a las 4 pm.

Domingo 08 de febrero

Líder Fit a las 9:30am en la terraza del nivel feria del centro comercial Líder (yoga, ejercicios funcionales, fitness de combate y baile).

Super Bowl LX en pantalla gigante en el Paseo El Hatillo a las 07:30 pm.

Pilates Matwork a las 10 am en la Plaza Áviila en el Parque Cerro Verde.

Actividades del Club Tobías en el centro comercial Líder.

