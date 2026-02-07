Milán 2026: Protestas y presuntos sabotajes marcan el inicio de los Juegos Olímpicos

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en Milán estuvo marcada por fuertes disturbios tras una marcha convocada por el Comité Olímpico Insostenible. Aunque la protesta inició de forma pacífica contra el impacto ambiental de las obras, la situación se tornó violenta al caer la noche en Piazzale Corvetto. Grupos de manifestantes lanzaron fuegos artificiales y botellas a los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

En paralelo, las autoridades italianas investigan una serie de incidentes en el norte del país que apuntan a un sabotaje coordinado de las vías ferroviarias. El ministro Matteo Salvini calificó como "atentado premeditado" los cortes de cables e incendios en puntos estratégicos como Bolonia, Pesaro y Castel Maggiore. Estas acciones provocaron retrasos de hasta 150 minutos en trenes de alta velocidad, afectando el traslado de miles de pasajeros y turistas.

La movilización, que reunió a más de 5.000 personas, también denunció la presencia de agentes del ICE estadounidense en labores de seguridad. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, se sumó a las críticas calificando de inaceptable la llegada de dicha unidad bajo la administración de Donald Trump. Los colectivos sociales protestan además por el aumento del costo de la vivienda y la gentrificación que los Juegos han acelerado en la ciudad.

A pesar del despliegue de 6.000 efectivos de seguridad, la tensión fue evidente cerca de la Villa Olímpica, donde se lanzaron petardos hacia las residencias de los atletas. La redada policial culminó con al menos cinco detenidos tras los choques que dejaron varios vehículos oficiales con daños considerables. Estos eventos contrastan con la fastuosa ceremonia de apertura celebrada el viernes en San Siro, que contó con artistas como Andrea Bocelli.

El Gobierno de Italia ha reforzado la vigilancia en infraestructuras críticas para evitar nuevos ataques que paralicen el transporte durante las competencias. La coincidencia de estos sabotajes con los ocurridos en París 2024 ha encendido las alarmas sobre el "modus operandi" de grupos radicales. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si los responsables de los daños en las vías tienen vínculos directos con las organizaciones que marcharon en Milán.

