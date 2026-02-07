ICE le fracturó el cráneo en 8 pedazos: su denuncia ha sido desestimada en Minneapolis

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano de origen mexicano identificado como Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años, denunció haber recibido una golpiza por parte de efectivos federales durante un operativo realizado en Minnesota.

El incidente, ocurrido el pasado 8 de enero frente a un centro comercial en St. Paul, dejó al hombre con ocho fracturas craneales y cinco hemorragias cerebrales.

Según el relato de la víctima, los agentes lo sacaron de un vehículo, lo esposaron y procedieron a golpearlo en la cabeza con bastones de acero telescópicos, contradiciendo la versión oficial que sugiere una autolesión.

Contradicciones en la versión oficial

Los agentes involucrados en el procedimiento informaron al personal médico del Centro Médico del Condado de Hennepin que Castañeda Mondragón se lanzó intencionalmente contra una pared de ladrillos. No obstante, el diagnóstico médico y las tomografías computarizadas revelaron fracturas en la parte frontal, posterior y en ambos laterales del cráneo. Especialistas en salud indicaron que tales lesiones no coinciden con una caída o impacto autoinfligido, sino que sugieren el uso de fuerza contundente y repetida en distintas áreas de la cabeza.

“Comenzaron a golpearme desde el momento en que me arrestaron. Nunca hubo una pared; me golpearon con la misma barra de metal que usaron para romper las ventanas del vehículo”, aseguró Alberto Castañeda Mondragón, víctima de la agresión.

Uso de fuerza potencialmente letal

El testimonio de la víctima señala que los funcionarios utilizaron bastones tipo ASP, herramientas que, según los manuales de tácticas policiales en Estados Unidos, solo deben emplearse contra la cabeza en situaciones de amenaza letal inminente para el oficial. Castañeda Mondragón afirmó que las agresiones continuaron incluso dentro de una camioneta de traslado y posteriormente en el centro de detención de Ft. Snelling. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido comentarios oficiales ni ha iniciado una investigación interna sobre el uso de fuerza en este caso.

Por su parte, expertos en protocolos policiales cuestionaron el método utilizado por los agentes:

“La única instancia en la que se puede golpear a una persona en la cabeza con cualquier tipo de bastón es cuando representa una amenaza letal para el agente u otros”, explicó Joe Key, exteniente de policía de Baltimore y especialista en uso de la fuerza.

A consecuencia de las lesiones, el ciudadano mexicano manifestó sufrir pérdida de memoria severa y desorientación. Durante su hospitalización, permaneció bajo vigilancia constante de las autoridades migratorias, lo que dificultó el contacto con sus familiares. El caso ha generado tensiones entre las autoridades federales y los centros hospitalarios de Minneapolis debido a la gravedad de los traumatismos presentados por los detenidos bajo custodia de inmigración.

