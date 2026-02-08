¡Atención, extranjeros! El IRS rechaza declaraciones de impuestos que no cumplan esta nueva regla

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio inicio formal a la temporada tributaria 2026, introduciendo cambios normativos que afectan directamente la presentación del Formulario 1040.

En cumplimiento con la Orden Ejecutiva 14224, el gobierno federal ha designado al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos.

Esta decisión establece que las versiones en esta lengua son las únicas con validez autoritativa para cualquier trámite oficial.

Impacto

Esta disposición obliga a los contribuyentes, incluidos ciudadanos, residentes permanentes y extranjeros con permisos temporales, a gestionar sus declaraciones exclusivamente en inglés, dejando sin efecto legal las versiones en otros idiomas que anteriormente servían como apoyo.

La implementación de esta medida, impulsada bajo la administración de Donald Trump, busca centralizar la comunicación administrativa y reforzar la unidad nacional mediante un idioma compartido según detalla El Cronista.

Aunque la normativa no prohíbe explícitamente la asistencia lingüística privada, sí elimina la obligación de las agencias federales de ofrecer servicios multilingües de forma generalizada.

Consideraciones

Para los millones de hispanohablantes en el país, resulta importante comprender que cualquier documento presentado en español será rechazado.

Esto debido a que el sistema ahora prioriza la eficiencia operativa bajo el estándar anglosajón, delegando en cada departamento la facultad de decidir si mantienen o suspenden sus guías de traducción.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube