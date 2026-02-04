Seguro Social de EEUU pagará un segundo cheque de $2.013 durante febrero: sepa a quiénes

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará el próximo miércoles 11 de febrero el segundo pago del mes a millones de jubilados en Estados Unidos.

Este depósito beneficia exclusivamente a quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes, entregando un monto promedio de $2 013 por trabajador.

Ajuste

Tras el ajuste por costo de vida (COLA) aplicado este año, los beneficiarios cuentan con un respaldo financiero importante para enfrentar la inflación según detalla Mundo Now.

El dinero sería utilizado en servicios básicos y alimentos, especialmente en los hogares latinos donde estos cheques constituyen el sustento principal de la economía familiar.

El calendario de pagos de febrero continúa su curso para aliviar la presión económica de los adultos mayores que decidieron retirarse a los 62 años, quienes pueden percibir hasta $2 831 dólares mensuales según su historial laboral.

Consejos

Debido a que el aumento de las facturas de calefacción y medicinas consume gran parte del presupuesto, la SSA recomienda a los beneficiarios priorizar los gastos de vivienda y salud apenas reciban los fondos.

La puntualidad de estos depósitos resulta vital para más de 75 millones de personas que dependen de la distribución organizada por el gobierno para mantener su poder adquisitivo en un entorno de precios elevados.

