CNP reporta liberación de periodista Álvaro Algarra

El caso fue seguido de cerca por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otros gremios.

Por Jessica Molero
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 02:28 pm
Álvaro Algarra , corresponsal de La Deutsche Welle
Foto: Cortesía

 

El periodista Álvaro Algarra, corresponsal en Caracas de la cadena internacional Deutsche Welle (DW), fue detenido la mañana de este 4 de febrero por funcionarios policiales, presuntamente adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

De acuerdo con denuncias del gremio periodístico, los efectivos acudieron a su residencia y se lo llevaron sin informar a sus familiares sobre el motivo ni su destino inmediato.

La situación generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertara públicamente sobre la detención. 

Durante varias horas, los allegados del comunicador desconocieron su paradero, lo que activó pronunciamientos de rechazo y llamados a su pronta liberación.

Sin embargo, horas después, el CNP confirmó que Álvaro Algarra fue liberado y se encuentra en buen estado de salud.

Foto: Cortesía

En desarrollo...

Miércoles 04 de Febrero - 2026
