Inicia pago del Bono Único Familiar correspondiente a febrero: MONTO

Este miércoles, ha iniciado la entrega del Bono Único Familiar, correspondiente al mes de febrero 2026, enviado por el Ejecutivo Nacional a través de la Plataforma Patria.

La entrega tendrá lugar desde el 4 de febrero, y llegará de manera gradual a todos los beneficiados.

MONTO: 5.505,00 Bs.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Único Familiar?

El Bono Único Familiar es uno de los beneficios que la Plataforma Patria otorga cada mes; y para recibirlo los usuarios de la plataforma deben cumplir con varios requisitos.

Para recibir el Bono Único Familiar, el beneficiario debe estar registrado como jefe de familia en el sistema Patria. Este beneficio se recibe de forma gradual y directa cada mes.

El Bono Único Familiar consolida o agrupa diferentes beneficios que anteriormente recibían los hogares, por lo que se traduce en cantidades diversas para las familias basadas en bonificaciones previas.

¿Cómo inscribirse para recibir el Bono único Familiar?

Entre en la página oficial de la Plataforma Patria con su cédula de identidad y contraseña.

Haga clic en Directorio

Presione en “núcleo familiar” y registra a tus familiares en el sistema.

Proporcione las cédulas de identidad y fechas de nacimiento de sus hijos y otros familiares. En caso de que sus hijos sean menores de edad y no cuenten con cédula de identidad, utilice la suya para este registro.

¿Proceso para recibir el Bono Único Familiar?

Los beneficiarios deben estar registrados en el sistema y contar con sus datos actualizados en la Plataforma Patria. De esta forma pueden recibir la notificación del depósito a través del número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

