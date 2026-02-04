¿Va a llover hoy? Conozca el pronóstico del Inameh para este 4 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela amanece este miércoles, 4 de febrero, con un clima variado que traerá desde lluvias intensas en el occidente hasta un calor intenso en el oriente y sur del país.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), mientras que algunas zonas disfrutarán de cielos despejados durante la mañana, se espera que después del mediodía las nubes aumenten, provocando lloviznas en diversas regiones.

Lluvias y nubosidad para hoy

Se esperan precipitaciones de intensidad variable en los estados andinos y al sur del Zulia. También se prevén lloviznas aisladas en la zona de la Guayana Esequiba, Sucre, Miranda y Falcón.

Por la tarde, el mal tiempo se extenderá hacia el sur del Lago de Maracaibo, Bolívar y sectores del centro-occidente como Yaracuy y el norte de Aragua y Carabobo.

Temperaturas extremas y calor

El calor será el protagonista en ciudades como Barcelona y Puerto Ayacucho, donde los termómetros alcanzarán los 38°C. En contraste, las zonas montañosas de Mérida registrarán temperaturas muy frías, bajando hasta los 5°C durante la madrugada. En las ciudades centrales como Valencia y Maracay, el calor oscilará entre los 30°C y 31°C.

El clima en la Gran Caracas

Para la capital y sus alrededores (Miranda y La Guaira), el día comenzó con lloviznas dispersas en las zonas de montaña. Sin embargo, para el resto de la jornada el cielo se mantendrá de parcial a despejado.

En Caracas, la temperatura máxima llegará a los 28°C durante la tarde, mientras que la mínima fue de 17°C en las primeras horas de la mañana.

Riesgo de incendios

Las autoridades emitieron una alerta especial debido al riesgo extremo de incendios forestales en más de diez estados, incluyendo gran parte de los llanos y la zona sur. Esta situación se debe a las altas temperaturas y la sequía que afecta a estas zonas.

Los estados bajo vigilancia por el alto peligro de incendios son: Amazonas, Bolívar, Apure, Guárico, Barinas, Portuguesa, Anzoátegui, Cojedes, Lara y sectores de Aragua y Falcón.

Se recomienda evitar cualquier actividad que pueda generar chispas en zonas con vegetación seca.

