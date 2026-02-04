Delcy Rodriguez: Ley de amnistía será presentada ante el parlamento para su consideración

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes que el proyecto de Ley de Amnistía, que abarca el período 1999-2026, será remitido próximamente al Poder Legislativo para su consideración y debate.

“Trabajando intensamente con la Ley de Amnistía que llegará también al Poder Legislativo para su consideración”, indicó Rodríguez en transmisión televisiva.

Este instrumento, anunciado originalmente el pasado 30 de enero, busca —en palabras de la mandataria— reparar las heridas de la confrontación política y "reencauzar la justicia y la convivencia entre los venezolanos".

Situación nacional: “Venezuela en calma”

Durante su alocución, Rodríguez calificó la estabilidad actual del país como una “conquista colectiva” frente a los eventos del pasado 3 de enero, fecha en la que se produjo la incursión militar de Estados Unidos (EEUU) que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

A pesar de estas ausencias, Rodríguez aseguró que existe un sentimiento de unidad nacional.

“El país está en calma y tranquilo, pero tiene un clamor nacional que es pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente. Por donde tú vas, ves que es una gran victoria del pueblo venezolano”, expresó.

Giro diplomático

En un notable contraste con los eventos de principios de año, la presidenta encargada reiteró que el Gobierno Nacional se mantiene en el camino del diálogo y la legalidad internacional.

Como prueba de ello, destacó el encuentro sostenido el pasado lunes en el Palacio de Miraflores con la nueva encargada de negocios de EEUU, Laura Dogu.

“Recibimos a la representante del gobierno de los Estados Unidos y tuvimos una conversación. Siempre digo: el respeto y la cortesía no le quitan nada a nadie, al contrario, le suman. Eso es lo que le estamos demostrando al mundo y a las relaciones internacionales”, concluyó Rodríguez.