Nueva ley para la Cruz Roja en Venezuela: Jorge Rodríguez criticó la gestión de su expresidente

La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de ley que regirá las funciones de la Cruz Roja Venezolana.

El instrumento legal busca, según sus promotores, blindar a la institución humanitaria contra "desviaciones" y asegurar su rol como ente auxiliar de los poderes públicos.

El presidente de la Comisión de Salud y Educación, Jehyson Guzmán, fue el encargado de presentar el proyecto, destacando que esta normativa contribuirá a salvar vidas y promover la paz "sin distingo político".

Explicó que, aunque la ley reconoce la autonomía de la organización, establece límites claros para evitar que el símbolo sea utilizado con fines políticos o desestabilizadores.

“El símbolo de la Cruz Roja nunca más debe ser usado para conspirar contra ningún pueblo del mundo. En sus seis capítulos y 28 artículos se previene la usurpación de emblemas y el uso ilegal de la institución”, expuso el también exgobernador de Mérida.

La ley contempla que la Cruz Roja se articule con el Estado en planes hospitalarios alternativos y de contingencia, manteniendo su carácter de ayuda humanitaria.

"Vienen tiempos interesantes"

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien lanzó duras críticas contra la gestión de 40 años de Mario Villarroel al frente de la organización.

Rodríguez tildó al expresidente de la Cruz Roja de “delincuente” y acusó a su mandato de ser una “empresa familiar” para la corrupción.

“Nadie decía nada. Hacía y deshacía, compraba gente. Ahora hay gente elegida según sus estatutos; esta ley es para cuidarla de esas desviaciones”, sostuvo el jefe del Legislativo.

Cabe recordar que en agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la intervención de la Cruz Roja Venezolana, desplazando a Villarroel tras denuncias de acoso y maltrato.

Tras un periodo bajo una junta ad hoc liderada por Ricardo Cusanno, la organización eligió hace un año una nueva directiva encabezada por el abogado Luis Farías.