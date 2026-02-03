¿Se adelanta o se retrasa? Prepárate para el cambio de horario en Florida y protege tu ritmo cardíaco

Suscríbete a nuestros canales

Como es costumbre cada año, Estados Unidos (EEUU) se prepara para una transición que regalará tardes más largas pero mañanas más oscuras.

Resulta que el próximo domingo 8 de marzo de 2026, el estado de Florida y la mayor parte del país darán la bienvenida al horario de verano (Daylight Saving Time).

¿Cuándo y cómo realizar el ajuste?

El cambio oficial ocurre en la madrugada del domingo.

Exactamente a las 2:00 am, los relojes deberán adelantarse una hora, pasando automáticamente a ser las 3:00 am.

Con este ajuste, Florida abandona la Hora Estándar del Este (EST) para entrar en la Hora de Verano del Este (EDT).

La mayoría de los dispositivos electrónicos, celulares, computadoras y televisores inteligentes, realizarán el cambio de forma automática, pero los relojes analógicos, hornos y vehículos requerirán un ajuste manual.

Este horario se mantendrá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, fecha en la que los relojes volverán a retrasarse una hora.

¿Deben los habitantes hacer algo para adecuarse al cambio?

A diferencia de lo que se cree, el cambio de hora no es inofensivo.

Diversos estudios, incluyendo investigaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) y la Asociación Americana del Corazón, indican que el cambio abrupto de una hora puede ser perjudicial para el organismo.

El "robo" de una hora de sueño se ha vinculado estadísticamente con un aumento temporal en incidentes cardiovasculares y fatiga extrema durante la primera semana.

Para mitigar estos efectos, los expertos recomiendan:

Transición gradual: desde el jueves anterior, intenta ir a dormir y despertar 15 minutos antes cada día.

desde el jueves anterior, intenta ir a dormir y despertar 15 minutos antes cada día. Exposición solar: el domingo por la mañana, busca la luz del sol lo antes posible; esto ayuda a recalibrar el ritmo circadiano.

el domingo por la mañana, busca la luz del sol lo antes posible; esto ayuda a recalibrar el ritmo circadiano. Evitar la cafeína tarde: durante el fin de semana del cambio, limita el café después del mediodía para facilitar el descanso nocturno.

Seguridad vial: recomiendan tener especial cuidado al conducir el lunes 9 de marzo, ya que la fatiga por la pérdida de sueño y el cambio en la visibilidad matutina suelen provocar un aumento en los accidentes de tránsito durante esa jornada.

El origen: de la economía de guerra a la rutina moderna

La práctica de ajustar los relojes no es nueva, aunque Benjamin Franklin la sugirió en tono de broma, se implementó seriamente durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar combustible y carbón al reducir el uso de iluminación eléctrica.

Finalmente, en 1966, se estableció por ley el marco que rige hoy.

Aunque existen constantes debates legislativos en Florida para mantener el horario de verano de forma permanente (la famosa "Ley de Protección del Sol"), hasta la fecha se requiere una acción del Congreso federal para que esto sea una realidad, por lo que el cambio estacional sigue siendo obligatorio.

Por último, recuerda que no todo Estados Unidos cambia. Lugares como Arizona (excepto la Nación Navajo), Hawái, Puerto Rico y las Islas Vírgenes mantienen su horario fijo todo el año.

