Revelan lamentable cifra de muertes por ola de frío en Nueva York: autoridades toman medidas drásticas

Suscríbete a nuestros canales

Las bajas temperaturas han dejado una cifra lamentable de 16 víctimas fatales en la ciudad de Nueva York. Entre los fallecidos, mayormente, se encuentran personas desamparadas y con problemas de adicción, de acuerdo con el alcalde Zohran Mamdani.

Para prevenir más muertes en las calles de la ciudad, Mamdani anunció un plan, con el cual esperan lograr que nadie quede a la intemperie en medio del frío.

Abren refugios para evitar muertes

“El principal peligro que representa este frío persistente es para los neoyorquinos vulnerables que permanecen expuestos a la intemperie”, dijo el alcalde. De igual manera, informó que se abrieron 50 nuevas unidades de refugio individuales para desamparados en el Alto Manhattan.

“Cada una de estas vidas perdidas es una tragedia. Mi más sentido pésame a las familias que lloran a sus seres queridos”, manifestó el funcionario.

Por otro lado, mencionó que desde el 19 de enero los esfuerzos de asistencia han ayudado a que más de 930 personas sin hogar lleguen a albergues. La ciudad también retiró a 18 personas de las calles contra su voluntad para protegerlos.

La autoridad municipal instó los ciudadanos a reportar a cualquier persona en situación de riesgo por medio del 311, para solicitar que equipos de ayuda acudan para llevarlos hasta albergues.

Sobre las muertes registradas a causa del frío, el alcalde aseguró que las autoridades no creen que ninguna de las personas que falleció a la intemperie fuera residente de campamentos para desamparados, detalló El Diario NY.

Trabajan para remover la nueve en la ciudad de Nueva York

Finalmente, el burgomaestre detalló que más de 2.500 trabajadores del Departamento de Saneamiento se desplegaron para remover la nieve, junto a 385 empleados municipales adicionales, 640 contratistas y 530 trabajadores de emergencia.

“Las condiciones en las que vive esta gente son condiciones con las que ninguno de nosotros debería sentirse cómodo. Por lo tanto, utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para seguir trabajando en este proyecto, abrir más refugios, ofrecer más camas y garantizar que los neoyorquinos se mantengan abrigados”, concluyó Mamdani.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube