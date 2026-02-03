Fatal accidente terminó con la vida de una funcionaria policial: conductor ebrio la embistió

Suscríbete a nuestros canales

Una funcionaria policial murió tras sufrir un severo accidente vial, el cual habría sido ocasionado por un conductor ebrio.

La víctima fatal quedó identificada como Patricia Espinosa, una agente del Departamento de Policía del condado Nassau (Nueva York, EEUU) quien era nativa de Ecuador. La funcionaria murió este sábado, luego de que su vehículo fuera impactado por un conductor, quien manejaba en estado de ebriedad.

En un video publicado por el Departamento de Policía del Condado de Nassau (2022), la agente Espinosa explicó su trayectoria. “Llegué a este país a los 21 años desde Quito, Ecuador”. Una vez en Estados Unidos, tenía un objetivo claro: “Quiero ser policía”.

Soñaba con ser policía

Después de aprender inglés y estudiar en EEUU, en 2017 se convirtió en agente de policía en Long Island.

Lamentablemente, durante la madrugada del pasado sábado, tras despedirse de su esposo y su bebé de 18 meses para ir a trabajar, el fatal accidente terminó con su vida a los 42 años de edad.

“No había recorrido ni una milla desde su casa cuando un conductor ebrio chocó contra su auto, acabando con su vida”, declaró el comisionado Patrick Ryder, reseñó El Diario NY.

El conductor enfrenta cargos por conducir ebrio

El conductor quedó identificado como Matthew Smith, de 20 años, quien enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.

El esposo de la agente Espinosa, también policía del condado Nassau asignado a la misma comisaría, conducía por separado hacia el trabajo cuando se encontró con el accidente.

“Se detuvo, bajó del auto, quiso ayudar a la persona accidentada y entonces se dio cuenta de que era su esposa”, relató el comisionado Ryder.

La presencia de Espinosa en la comunidad latina del condado tuvo un impacto duradero en el reclutamiento de agentes de policía. “Patricia es la razón directa por la que vimos un aumento del 30% en la contratación de latinos en el último examen de policía”, aseguró Ryder.

“Ésta es una tragedia y una gran pérdida para el departamento de policía, el condado Nassau y todas las comunidades a las que sirvió Patty”, añadió Thomas Shevlin, presidente de la Asociación de Beneficencia de la policía local.

Smith y su pasajero John Andali (25) fueron trasladados al Stony Brook University Hospital, donde recibieron tratamiento por lesiones que no ponían en peligro sus vidas, indicó Daily News.

