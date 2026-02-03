Presidente Luis Abinader: República Dominicana reafirma su compromiso con la democracia en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reafirmó este martes 3 de febrero la postura de su administración frente a la crisis venezolana, subrayando que su país mantendrá un compromiso inquebrantable con el restablecimiento del orden constitucional en la nación suramericana.

A su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, Abinader fue consultado sobre la evolución de los acontecimientos en Caracas tras los sucesos de enero. El mandatario fue enfático al señalar que la posición dominicana no ha variado.

“El Gobierno dominicano sigue de cerca cada paso en Venezuela. Nuestra postura es coherente: nunca reconocimos la legitimidad del proceso de 2024 y hoy reiteramos nuestra disposición de colaborar con el restablecimiento de la paz y la concordia nacional", afirmó el jefe de Estado.

Abinader recordó que República Dominicana fue impulsora de la Declaración de Santo Domingo y que seguirá apoyando cualquier esfuerzo regional que respete la voluntad popular expresada por los venezolanos.

Contexto diplomático

La reafirmación de Abinader llega apenas unas semanas después de que su gobierno fijara posición tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales, un evento que ha reconfigurado el tablero diplomático del Caribe. Además, se produce en la víspera de importantes reuniones bilaterales que el mandatario dominicano sostendrá con líderes globales y empresarios en el foro de Dubái.

Mientras el presidente Abinader se encuentra en el exterior, la Junta de Aviación Civil de República Dominicana autorizó recientemente la reactivación de algunos vuelos entre ambos países, una medida que busca facilitar el movimiento humanitario y de ciudadanos en medio de la transición política.

