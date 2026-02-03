Vuelo 106: arriban al país más de 170 venezolanos repatriados desde Arizona

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes 2 de febrero, el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" recibió a un nuevo grupo de connacionales provenientes de Estados Unidos.

Se trata del vuelo número 106 realizado bajo la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), consolidando el compromiso del Estado con el retorno seguro y digno de quienes se encontraban en el exterior.

El operativo, coordinado por las autoridades de seguridad ciudadana y salud, atendió de forma integral a los 174 pasajeros que aterrizaron en suelo guaireño, entre ellos 139 hombres, 32 mujeres y 3 menores de edad (dos niños y una niña).

El vuelo partió desde el estado de Arizona operado bajo los protocolos de seguridad acordados entre ambos países.

Al bajar del avión, los ciudadanos recibieron, el chequeo preventivo gratuito por parte del personal de salud, trámite inmediato de documentos a través del SAIME, y el acompañamiento de los órganos de seguridad ciudadana para garantizar un ingreso adecuado.

Con este aterrizaje, se han reportado al menos 4 vuelos de gran escala en lo que va de 2026 procedentes de Arizona y Texas.

