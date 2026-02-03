Designan a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó como representante diplomático de Venezuela ante EEUU, a Félix Plasencia.

La información la dio a conocer el canciller de Venezuela, Yván Gil, quien confirmó que el diplomático venezolano se trasladará con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días.

Gil ofreció las declaraciones tras el encuentro que sostuvo Rodríguez con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Al respecto, Gil destacó que “hemos hecho un repaso de la agenda de paz y de respeto”, detallando que también conversaron sobre temas energéticos, políticos y económicos.

“Es una etapa de trabajo, es una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses. En esta etapa donde el Gobierno Bolivariano ha sido enfático de poder construir una agenda productiva, de paz, de respeto, que calce a la perfección con los postulados del derecho internacional, de la carta de Naciones Unidas, de la soberanía de nuestros Estados”, dijo Gil.