Diplomacia

Designan a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante EEUU

El nombramiento es anunciado tras el encuentro que sostuvo la jefa diplomática estadounidense con el Ejecutivo venezolano

Por Genesis Carrillo
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 08:01 pm

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó como representante diplomático de Venezuela ante EEUU, a Félix Plasencia.

La información la dio a conocer el canciller de Venezuela, Yván Gil, quien confirmó que el diplomático venezolano se trasladará con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días. 

Gil ofreció las declaraciones tras el encuentro que sostuvo Rodríguez con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores en Caracas. 

Al respecto, Gil destacó que “hemos hecho un repaso de la agenda de paz y de respeto”, detallando que también conversaron sobre temas energéticos, políticos y económicos.

“Es una etapa de trabajo, es una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses. En esta etapa donde el Gobierno Bolivariano ha sido enfático de poder construir una agenda productiva, de paz, de respeto, que calce a la perfección con los postulados del derecho internacional, de la carta de Naciones Unidas, de la soberanía de nuestros Estados”, dijo Gil.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Lunes 02 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América