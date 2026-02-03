Donald Trump: México dejará de enviar petróleo a Cuba

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de México ha accedido a detener el suministro de petróleo a Cuba.

El anuncio se produce apenas días después de que la Casa Blanca endureciera su postura mediante un decreto presidencial diseñado para asfixiar las fuentes de energía de la isla.

La decisión de México; responde a la nueva política de "línea dura" de la administración Trump contra los aliados del gobierno cubano.

La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva que faculta al Departamento del Tesoro para imponer aranceles punitivos a cualquier nación que suministre hidrocarburos a Cuba.

Trump fue directo al señalar que los países que ayuden a la isla perderán sus ventajas comerciales con Estados Unidos.

"México va a dejar de enviarles petróleo", sentenció el mandatario desde el Despacho Oval, sugiriendo que las negociaciones con el gobierno mexicano ya han dado frutos ante el temor de una guerra comercial.

Trump justificó estas medidas extremas bajo la premisa de que el gobierno cubano ha perdido sus principales sostenes económicos tras el cambio de gobierno de Venezuela.

El mandatario catalogó a Cuba como una "nación fallida" que ya no recibe capital externo ni de Venezuela ni de otros socios tradicionales.

Aunque el gobierno de México no ha emitido un comunicado oficial detallando los términos del acuerdo, la pausa en los envíos parece ser un hecho operativo.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó el mensaje en redes sociales afirmando que "se acabó el tiempo de financiar dictaduras con recursos del hemisferio".

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube