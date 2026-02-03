A solo horas del vencimiento: el giro legal que cambia el destino de miles de haitianos con TPS en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión de último minuto que cambia las reglas del juego en el panorama migratorio actual, la jueza federal Ana Reyes, del Distrito de Columbia, bloqueó este lunes la orden del gobierno de Donald Trump que buscaba poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos haitianos.

Este fallo representa un respiro crucial para alrededor de 350.000 beneficiarios cuyas protecciones estaban a punto de expirar el martes 3 de febrero de 2026 a la medianoche.

La jueza cataloga la decisión del DHS como “arbitraria”

La jueza Reyes emitió una contundente opinión de 83 páginas en la que calificó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como "arbitraria y caprichosa".

Según informes de agencias como Associated Press y CBS News, la magistrada determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había violado la Ley de Procedimiento Administrativo al no considerar la "evidencia abrumadora de peligro" que persiste en Haití, un país asolado por la violencia de pandillas y la inestabilidad política.

Además, Reyes citó declaraciones públicas de Noem en las que se refería a los inmigrantes como "parásitos" o "criminales", concluyendo que es "sustancialmente probable" que la cancelación del programa estuviera motivada por una hostilidad hacia los inmigrantes no blancos.

El impacto económico y social del TPS es significativo

El bloqueo judicial no solo evita que los haitianos sean deportados de inmediato, sino que también les permite seguir trabajando legalmente.

Según fuentes como Bloomberg Law, los beneficiarios del TPS de Haití aportan alrededor de $3.4 mil millones al año a la economía de Estados Unidos, desempeñando roles esenciales en sectores como la salud y la construcción.

"Esta decisión anula la terminación y la declara sin efecto legal mientras el litigio continúa", dictó la jueza, asegurando que las familias —muchas de ellas residentes de larga data en comunidades como Springfield, Ohio— puedan mantener su estabilidad económica.

El camino legal: ¿Qué sigue para los beneficiarios?

A pesar de esta victoria, el futuro sigue siendo incierto. El gobierno ya ha dejado claro que planea apelar. Según lo que reportó Univision, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, describió el fallo como "activismo judicial" y sugirió que llevarán el caso hasta la Corte Suprema.

Por ahora, los beneficiarios del TPS para Haití pueden estar tranquilos, ya que mantienen su estatus legal y sus permisos de trabajo vigentes.

Organizaciones como la Haitian Bridge Alliance y la Alianza Nacional TPS han celebrado esta medida, animando a la comunidad a mantenerse informada mientras las cortes superiores revisan el caso.

