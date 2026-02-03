Avavit: así es el nuevo esquema de vuelos de Copa Airlines para la ruta Miami - Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV) y del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), Marisela de Loaiza, informó sobre los cambios en la operatividad de las rutas internacionales desde Venezuela.

La aerolínea Copa Airlines ha formalizado la solicitud de permisos para operar traslados hacia Estados Unidos. Aunque la ruta se mantiene vía Panamá, la novedad reside en la simplificación administrativa del proceso de compra para el usuario.

De Loaiza explicó la diferencia técnica con respecto al periodo de ruptura de relaciones diplomáticas, donde los pasajeros debían gestionar dos contratos de transporte independientes.

"Ahora lo que cambia es que ahora puede emitir un solo boleto Caracas-Panamá, Panamá-Estados Unidos", precisó Loaiza al programa Penzini con Todo de Unión Radio.

¿Cuál ha sido el desempeño de las aerolíneas nacionales?

Durante el periodo de restricciones y ausencia de operadores internacionales, las empresas venezolanas mantuvieron la movilidad del país a través de escalas en República Dominicana. Las rutas principales se establecieron vía Santo Domingo y Punta Cana.

Sobre esta gestión, la presidenta de ALAV reconoció el esfuerzo logístico para mitigar los tiempos de traslado, que anteriormente se extendían de forma considerable.

"Un vuelo que era de 3 horas aproximadamente te podía tomar un día. Hay que felicitar a las venezolanas por lo que hicieron en ese lapso de tiempo y darle la bienvenida a las americanas porque necesitamos más conectividad", detalló.

Proyecciones para las rutas de Europa

Respecto a la conexión directa con países europeos, el sector aeronáutico estima que la reactivación podría ocurrir a mediados de marzo de 2026. Este cronograma está sujeto a las normativas de seguridad internacional actuales.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y las autoridades europeas mantienen vigentes sus advertencias de seguridad sobre el espacio aéreo venezolano.

Las restricciones han sido extendidas formalmente hasta el 16 de febrero de 2026, fecha tras la cual se realizará una nueva evaluación técnica para permitir el flujo regular de aeronaves entre ambas regiones.

