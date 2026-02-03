Exposiciones interactivas para niños estarán abiertas hasta finales de febrero: detalles del horario

Suscríbete a nuestros canales

Las exposiciones interactivas que se llevan a cabo en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, en Caracas, estarán abiertas hasta el 28 de febrero desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

La Expo Simón: De Niño a Libertador cuenta parte de la historia de Simón Bolívar, así como muestran documentos, escenas, imágenes y hazañas de la lucha antiimperialista e independentista de Venezuela y la Patria Grande, así como de otros héroes y heroínas.

Mientras que la Expo Niños en el Universo cuenta con 14 estaciones que funcionan como un entrenamiento para astronautas a través de un viaje sensorial. Los asistentes podrán entender la creación del universo, explorar cada planeta y hasta sentir los efectos del sol.

Transporte gratuito y accesos

Para facilitar el traslado de las familias, se habilitaron puntos de transporte gratuito que llegan directo a la entrada. Los visitantes pueden tomar estas unidades en:

Entrada CCCT: en el acceso principal de la Base Aérea, frente al centro comercial.

Parque Bolívar: a través del puente peatonal (Independencia) que conecta con el Parque del Este.

Recomendaciones importantes

Para garantizar una buena experiencia, los organizadores recuerdan que la edad mínima para ingresar es de 3 años.

Asimismo, por razones de seguridad y espacio, no se permite el ingreso con coches para bebés ni mascotas.

Padres y representantes destacaron que esta actividad es fundamental para el desarrollo educativo y el crecimiento integral de los jóvenes venezolanos.