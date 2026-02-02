Servicios urbanos: anuncian nueva frecuencia de recolección de basura en Maracaibo

Las autoridades municipales de Maracaibo activaron desde este 2 de febrero un nuevo cronograma de recolección de basura con el objetivo de mantener la ciudad limpia y organizada.
Parroquias con recolección domiciliaria diaria
Un total de 15 parroquias cuentan con servicio domiciliario de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana. Las autoridades recomiendan sacar la basura en bolsas bien amarradas y ubicarlas en los puntos designados para facilitar la labor de los camiones recolectores.
Entre las parroquias incluidas están:
-
Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Chiquinquirá, Cecilio Acosta
-
Coquivacoa, Cristo de Aranza, Raúl Leoni, Santa Lucía, Francisco Eugenio Bustamante
-
Ildefonso Vásquez, Juana de Ávila, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos
Parroquias con recolección trisemanal
Para zonas con menor densidad poblacional, se implementó un esquema trisemanal, que incluye:
-
Venancio Pulgar: lunes, miércoles y viernes
-
Antonio Borjas Romero: martes, jueves y sábado
-
San Isidro: martes, jueves y sábado
Este plan busca optimizar las rutas de los camiones y asegurar la cobertura completa de todas las comunidades.
La incorporación de nuevas unidades compactadoras y la planificación estratégica de rutas permiten mayor eficiencia, reduciendo la acumulación de desechos y mejorando la limpieza en la ciudad.
