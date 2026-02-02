Atención

Servicios urbanos: anuncian nueva frecuencia de recolección de basura en Maracaibo

Sacar la basura en los horarios y días establecidos contribuye a la higiene urbana y facilita el trabajo de los equipos de recolección.

Por Jessica Molero
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 03:16 pm
Servicios urbanos: anuncian nueva frecuencia de recolección de basura en Maracaibo

Las autoridades municipales de Maracaibo activaron desde este 2 de febrero un nuevo cronograma de recolección de basura con el objetivo de mantener la ciudad limpia y organizada.

Parroquias con recolección domiciliaria diaria

Un total de 15 parroquias cuentan con servicio domiciliario de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana. Las autoridades recomiendan sacar la basura en bolsas bien amarradas y ubicarlas en los puntos designados para facilitar la labor de los camiones recolectores. 

Entre las parroquias incluidas están:

  • Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Chiquinquirá, Cecilio Acosta

  • Coquivacoa, Cristo de Aranza, Raúl Leoni, Santa Lucía, Francisco Eugenio Bustamante

  • Ildefonso Vásquez, Juana de Ávila, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos

Parroquias con recolección trisemanal

Para zonas con menor densidad poblacional, se implementó un esquema trisemanal, que incluye:

  • Venancio Pulgar: lunes, miércoles y viernes

  • Antonio Borjas Romero: martes, jueves y sábado

  • San Isidro: martes, jueves y sábado

Este plan busca optimizar las rutas de los camiones y asegurar la cobertura completa de todas las comunidades.

 

La incorporación de nuevas unidades compactadoras y la planificación estratégica de rutas permiten mayor eficiencia, reduciendo la acumulación de desechos y mejorando la limpieza en la ciudad.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
gastronomía
Lunes 02 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América