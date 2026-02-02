Servicios urbanos: anuncian nueva frecuencia de recolección de basura en Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades municipales de Maracaibo activaron desde este 2 de febrero un nuevo cronograma de recolección de basura con el objetivo de mantener la ciudad limpia y organizada.

Parroquias con recolección domiciliaria diaria

Un total de 15 parroquias cuentan con servicio domiciliario de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana. Las autoridades recomiendan sacar la basura en bolsas bien amarradas y ubicarlas en los puntos designados para facilitar la labor de los camiones recolectores.

Entre las parroquias incluidas están:

Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Chiquinquirá, Cecilio Acosta

Coquivacoa, Cristo de Aranza, Raúl Leoni, Santa Lucía, Francisco Eugenio Bustamante

Ildefonso Vásquez, Juana de Ávila, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, Olegario Villalobos

Parroquias con recolección trisemanal

Para zonas con menor densidad poblacional, se implementó un esquema trisemanal, que incluye:

Venancio Pulgar: lunes, miércoles y viernes

Antonio Borjas Romero: martes, jueves y sábado

San Isidro: martes, jueves y sábado

Este plan busca optimizar las rutas de los camiones y asegurar la cobertura completa de todas las comunidades.

La incorporación de nuevas unidades compactadoras y la planificación estratégica de rutas permiten mayor eficiencia, reduciendo la acumulación de desechos y mejorando la limpieza en la ciudad.

