Cruz Roja en Maracaibo anuncia jornada especial de salud bucal: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La Cruz Roja en Maracaibo recientemente anunció a través de sus redes sociales oficiales una jornada especial de salud bucal dirigida a la población que desee comenzar el año con atención odontológica básica y preventiva.

La actividad se desarrollará del 2 al 13 de febrero, en horario matutino, como parte de sus programas comunitarios de salud en la capital zuliana.

De acuerdo con la información difundida por la institución, la jornada se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, permitiendo a los pacientes acceder a distintos tratamientos esenciales bajo supervisión profesional.

Durante esta actividad especial, los asistentes podrán optar por un solo tratamiento odontológico, siempre que cuenten con cita previa. Entre los servicios que se ofrecerán destacan:

Limpiezas dentales

Extracciones simples

Obturaciones con resina

Requisitos para acceder a la atención

La Cruz Roja Maracaibo recordó que el agendamiento previo es un requisito indispensable para poder ser atendido durante la jornada.

Además, quienes requieran extracciones deberán presentar radiografía panorámica, como parte del protocolo médico establecido para garantizar una atención segura.

Ubicación y contacto para agendar citas

La jornada se realizará en la sede de la Cruz Roja Maracaibo, ubicada en el sector Veritas, específicamente en la esquina de la avenida 11 con calle 83.

Asimismo, las personas interesadas en apartar su cita o solicitar información adicional pueden comunicarse directamente al 0414-6840953, donde recibirán orientación sobre disponibilidad y requisitos.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube