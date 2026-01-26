Reportan que precio de la carne y el pollo sigue bajando: costos al 26 de enero

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales, usuarios siguen reportando la bajada de precios en proteínas como el pollo y el carne. Durante varios días, los ciudadanos han monitoreado los costos, alegando que poco a poco van bajando, al menos en la ciudad de Caracas.

Cabe destacar que a principios de año, el kilo de carne alcanzó los 20 dólares, mientras que un pollo entero costaba hasta 8 dólares.

¿Cuáles son los precios de la carne y el pollo para el 26 de enero?

En zonas populares como Quinta Crespo, la carne se vente entre $8.3 y 8.7 el kilo, dependiendo el corte.

Mientras el kilo de pollo bajó a $3.5 el kilo (entero). La milanesa está en $6.3 el kilo. Otros cortes como alas, muslo y pollo picado se consigue entre los $3.3 y 3.7 el kilo.

Algunas cadenas de supermercados mantienen el kilo de carne entre los $9 y $10, dependiendo el corte.

