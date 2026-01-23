Así se cotiza "el pan nuestro de cada día" en Caracas: anota las ofertas y combos

Suscríbete a nuestros canales

El caraqueño en su dieta diaria incluye el pan, dulce o salado en cualquiera de sus variedades; tanto para las comidas o para merendar; por lo que las panaderías ofrecen panes de todo tipo que se ajustan al bolsillo.

La panadería Niágara, ubicada en San Martín, cuenta con panes salados y dulces. La unidad de pan sobado o canilla vale $ 1,02; campesino por $0,94; francés (1) por $ 0,23; gallego grande por $ 2,03; mini por $ 0,22.

La panadería vende ambrosías por $ 0,39; golfeados por $ 1,98; pan de guayaba por $ 0,47. Además, combos de piñita $ 1,62, de pan de coco por $ 1,73; de coco crema por $1,58: tres campesinos por $ 2,60; cinco canillas por $ 2,17; 10 de francés por $2,17.

“El pan bajó de precio, todos los combos bajaron hace cuatro días. El combo de tres panes campesinos de Bs 1100 bajó a Bs 900 o $ 2,57, el combo de mini gallego, francés o canilla, de Bs 900 a Bs 750 ($2,14)”, aseguró Marleny Torres, encargada de la panadería Niágara.

Añadió que los panes que más compran los clientes son mini gallego y piñitas dulces y de coco.

La panadería Safari Bakery, en La Candelaria, vende un pan campesino por $ 1,20; gallego por $ 1,50; sobado por $ 1; pan de orégano jumbo por $ 0,55; andino por $ 3,20; y pan parmesano con orégano; entre otras variedades.

Panaderías se lucen con recetas propias

El único combo que vende la panadería es de 10 piñitas por $ 1,20. “En la panadería hay varios panes que son receta de la casa, como el pan de orégano, rol de pan de jamón y el pan andino, el andino es una receta de Mérida que le dieron al panadero; se hace con leche en polvo, Rico Malt y malta”, dijo Emilio Jaimes, encargado del negocio.

Foto: José Félix Lara

La panadería El Torbes, ubicada en la avenida Baralt, ofrece panes tradicionales del estado Táchira, en su mayoría panes dulces.

El pan aliñado (dulce tipo andino), pan Camaleón, pan Bastón Negro (de afrecho), acema negra (de afrecho); cuestan $ 1,71 cada uno. El pan de maíz cuesta $ 0,17; el pan relleno con guayaba por $ 2,28; bolas dulces por $ 0,42 la unidad. Las roscas con frutas por $ 2,28; rosca azucarada por $ 1,71.

“El pan más vendido es el Camaleón, llama la atención por el azúcar por encima”, dijo Jesús Alberto Vásquez, despachador de la panadería

Panaderías venden variedad en combos

En la panadería Palacios Bakery, en San Martín, hay variedad de panes salados y dulces, la mayoría se vende en combos.

Tres canillas por $ 1; seis por $ 1,80; tres campesinos por $ 1,80, un sobado por $ 1; 10 panes fraceses redondos por $ 1,5; seis galleguitos o de maíz por $ 1,20; entre otros. Hay combos dulces, ocho panes rellenos de arequipe o de guayaba por $ 1,50; entre otros.

“De los panes dulces el que más se vende es Pan de Dios; con crema pastelera y coco por $ 3; de los salados, siempre el francés, campesino y canilla”, dijo Joan Palencia, encargado de la panadería.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube