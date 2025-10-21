En imágenes: hallan panes de comunión con la imagen de Cristo de hace 1.300 años

Suscríbete a nuestros canales

Un equipo de arqueólogos turcos ha realizado un descubrimiento catalogado como excepcional en el yacimiento de Topraktepe, la antigua ciudad de Irenópolis, ubicada en la histórica provincia de Cilicia.

Se trata de cinco panes carbonizados que datan de los siglos VII y VIII, y cuyo estado de conservación es extraordinario.

La importancia del hallazgo reside en que uno de los panes litúrgicos conserva la imagen de Jesucristo junto a una inscripción en griego que reza: "Con nuestro agradecimiento al Bendito Jesús". Los investigadores han calificado las hogazas como las más singulares jamás descubiertas en Anatolia.

Iconografía Rara: Cristo como Campesino

El pan con la imagen de Cristo no sólo es relevante por su antigüedad, sino por su particular iconografía, la cual ofrece una visión singular de la devoción cristiana de la época:

Los expertos señalaron que, a diferencia de la representación tradicional de Cristo Pantocrátor, este pan muestra a Jesús como un campesino.

Esto simboliza una profunda conexión entre la fe, el trabajo y la fertilidad agrícola.

La inscripción y la imagen, grabadas en la masa antes de ser horneada y carbonizada, sugieren que "el pan era una expresión de fe y devoción que ofrece una visión clara acerca de las creencias de las comunidades cristianas" del período bizantino medio.

Esta iconografía inusual se vincula a una visión más terrenal de Cristo, visto como un ser "dador de vida" a través de los frutos de la tierra, un reflejo del duro trabajo diario de los fieles.

Conservación Excepcional y Carácter Litúrgico

La asombrosa preservación de las hogazas durante 1.300 años se debe a las condiciones específicas en las que fueron enterradas.

Según los arqueólogos, el lugar carecía de oxígeno y mantuvo una temperatura ideal, lo que detuvo el proceso de descomposición tras la carbonización.

Además del pan con la imagen de Cristo, los otros cuatro ejemplares descubiertos en Irenópolis presentan la impresión de la Cruz de Malta.

Este símbolo, muy extendido en la cultura cristiana durante la Edad Media, refuerza la hipótesis del carácter religioso de las hogazas.

Los expertos barajan la teoría de que estos panes con características tan específicas fuesen, en realidad, panes de comunión utilizados en el sacramento de la Eucaristía.

De confirmarse esta hipótesis, el hallazgo de Irenópolis ofrecería la primera evidencia tangible de una práctica sacramental de la que hasta ahora solo se tenían referencias esporádicas en textos y el arte bizantino.

