Casio celebra los 40 años de Volver al Futuro con un reloj que todos quieren tener: cuánto cuesta y dónde conseguirlo

Casio se une al universo cinematográfico para celebrar los 40 años de Regreso al Futuro con una colaboración que despierta el entusiasmo de coleccionistas y fanáticos.

En 2025, la marca japonesa lanza una edición limitada de su icónico reloj calculadora CA-500, rediseñado con detalles inspirados en el DeLorean y el condensador de fluzo.

Aunque el modelo conserva su estética ochentera, incorpora elementos visuales y simbólicos que conectan directamente con la película. El resultado: una pieza que no solo marca la hora, sino también una época.

Casio y el homenaje al DeLorean

El reloj CA-500WEBF-1A incluye colores que evocan los circuitos de tiempo del DeLorean. Además, el reverso de la caja lleva grabado el condensador de fluzo, pieza clave en la trama de la película.

Por si fuera poco, la hebilla luce el logotipo original de Regreso al Futuro. El empaque simula una cinta VHS, reforzando el guiño a los años ochenta.

Diseño clásico con detalles cinematográficos

La correa y caja plateadas aportan versatilidad. El reloj puede usarse en la oficina o en eventos temáticos sin perder estilo ni funcionalidad.

Casio afirma que esta edición busca “añadir aventura y diversión a cada minuto, hora y día”. El precio oficial es de 119 euros, con envío gratuito para miembros de CASIO ID.

¿Dónde comprarlo, cuánto cuesta y qué esperar?

Casio ofrece el modelo en su tienda oficial y distribuidores autorizados. La edición estará disponible en cantidades limitadas, por lo que se recomienda registrarse en CASIO ID.

Este reloj no solo celebra una película icónica, sino también la capacidad de la marca para conectar generaciones a través del diseño y la nostalgia.



Opiniones de coleccionistas y expertos

El escritor Thor Svaboe describe el reloj como “un cliché publicitario de los años ochenta, pero irresistible”. Andy McIntyre, coleccionista de G-Shock, asegura que “Marty McFly sin duda aprobaría esta máquina del tiempo”.

Ambos coinciden en que, aunque los teléfonos actuales superan sus funciones, el valor emocional y simbólico lo convierte en una pieza única.