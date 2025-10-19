Una pesadilla estética: mujer termina con la cara desfigurada tras aplicarse bótox

Suscríbete a nuestros canales

Beth Blakeborough, una madre de tres hijos residente en Cheshire, Inglaterra, vive una pesadilla luego de una reciente aplicación de toxina botulínica, conocida popularmente como bótox.

Tras cinco años de tratamientos estéticos sin inconvenientes, esta última sesión dejó su rostro "completamente desfigurado".

La mujer no logra recuperar la normalidad de su cara después de dos semanas, lo que subraya los riesgos inesperados en procedimientos cosméticos que miles de personas realizan anualmente.

La difusión de su caso en redes sociales ha puesto en alerta a la comunidad de usuarios.

El riesgo latente del botox

Blakeborough llevó su historia a TikTok y mostró a sus seguidores el resultado visible: una marcada asimetría en su rostro.

"Cuando te hacés bótox dos semanas antes de las vacaciones y terminás con un párpado caído", escribió al publicar el video que exhibía su ojo caído, un efecto que los expertos denominan ptosis.

La paciente se aplicó la sustancia en varias zonas, incluyendo la frente, patas de gallo y cejas, pero no identifica qué punto de inyección causó la reacción adversa.

Este efecto apareció cuatro días después del tratamiento, un hecho que la alarmó, dado que siempre la atendió la misma persona.

El testimonio de Beth Blakeborough resalta la complejidad de la aplicación de la toxina. Especialistas advierten que la ptosis palpebral, o párpado caído, se presenta cuando la toxina botulínica migra a músculos no deseados, un riesgo particularmente alto en inyecciones cerca de la frente o el área de las cejas.

Además de la ptosis, una mala técnica puede causar la caída de las cejas, creando una apariencia de ojos "pesados".

Aunque estos efectos suelen ser temporales —desapareciendo a medida que el cuerpo metaboliza el compuesto—, para Beth la situación genera angustia e incertidumbre, sobre todo después de que le indicaran que el problema no tiene una solución inmediata.

El caso de Blakeborough, quien buscaba "prevenir líneas y arrugas" con el botox, generó una masiva reacción en TikTok.

El video superó las 850 mil visualizaciones y provocó cientos de comentarios. Usuarios expresaron sus miedos a someterse al procedimiento, mientras otros compartieron experiencias similares de cejas caídas o asimetrías.

