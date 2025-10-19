La otra cara del milagro: testimonio familiar revive el accidente que marcó la muerte de José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de octubre, Tamara Bustamante, nieta de Fernando Bustamante Morales, ofreció una entrevista exclusiva a TVN que reinterpreta uno de los episodios más conmovedores de la historia espiritual venezolana.

En conversación con los periodistas Carlos Acosta y Jessica Morales, Tamara compartió detalles íntimos sobre el accidente que provocó la muerte del doctor José Gregorio Hernández el 29 de junio de 1919 en La Pastora.

Durante el diálogo, Bustamante reveló que su abuelo y el venerado médico mantenían una estrecha amistad. Incluso habían planeado convertirse en compadres antes del trágico suceso.

Un accidente que unió dos familias en la fe

El 1° de agosto de 1919, los hermanos del “Médico de los Pobres”, José Benigno y César Hernández, presentaron una carta ante el juez de Caracas solicitando el sobreseimiento de la causa contra Fernando Bustamante.

En el texto, la familia Hernández expresó que no deseaba castigo alguno, convencida de que la muerte fue un accidente sin culpa ni intención delictuosa.

El sueño que transformó el dolor en paz

Tamara Bustamante compartió un testimonio familiar inédito. Su abuelo, profundamente afectado por el accidente, relató haber soñado con José Gregorio Hernández poco después del hecho.

En el sueño, el médico le aseguró que su muerte “tenía que ocurrir así” y lo bendijo “hasta la quinta generación”. Desde entonces, Fernando Bustamante recuperó la paz y vivió hasta los 96 años, falleciendo el Día de Todos los Santos.

Una carta que consolidó el legado espiritual

La carta de los Hernández, escrita con profundo tono cristiano, afirmaba: “Dios, en sus altos designios, dispuso sin duda que el Dr. Hernández falleciera del trágico e inesperado modo en que sucedió su muerte”.

Además, manifestaron que “desde la morada de los justos, el Dr. José Gregorio Hernández aprobará nuestra conducta”, consolidando un gesto de perdón que marcaría el legado espiritual del futuro beato.

El accidente ocurrió cuando Hernández fue atropellado por un vehículo Essex Super Six en la esquina de Los Amadores. Bustamante trasladó de inmediato al médico al Hospital Vargas, donde fue recibido sin signos vitales por el Dr. Luis Razetti.

