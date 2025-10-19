¿Fin del soporte gratuito de Windows 10?: esto es lo que significa para los usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Microsoft ha finalizado el soporte gratuito para su sistema operativo Windows 10, una decisión que marca un punto de inflexión para una parte significativa de su base de usuarios.

Desde este martes, los dispositivos que aún operan con esta versión dejarán de recibir de forma gratuita asistencia técnica, nuevas funcionalidades y, crucialmente, las actualizaciones de seguridad.

El cese del soporte pone en una situación de vulnerabilidad potencial a más del 34% de los usuarios a nivel global que continúan utilizando Windows 10.

Aunque el sistema operativo seguirá siendo funcional, la ausencia de parches de seguridad a partir del 14 de octubre aumenta la exposición de estos ordenadores y portátiles a hackers y malware.

Opciones ante la Pérdida de Seguridad Gratuita

Millones de propietarios de dispositivos en todo el mundo se enfrentan ahora a la decisión de cómo proceder con su sistema operativo para mantener la protección de sus datos.

1. Actualización a Windows 11

La opción prioritaria de Microsoft es la migración a Windows 11. Sin embargo, la actualización no es universalmente viable, ya que impone requisitos de hardware específicos, incluyendo:

Una antigüedad del dispositivo inferior a cuatro años.

Mínimo de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna.

La presencia obligatoria del módulo Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), un chip de seguridad para la gestión de datos de inicio de sesión.

2. Suscripción de Seguridad Ampliada (ESU)

Para aquellos dispositivos que no cumplen los requisitos de hardware de Windows 11, Microsoft ha ofrecido una solución de pago.

Los usuarios pueden suscribirse a la Actualización de Seguridad Ampliada (ESU) por un año, prolongando la protección hasta el 13 de octubre de 2026.

Costo: La suscripción es gratuita para usuarios que inicien sesión con una cuenta de Microsoft; de lo contrario, el coste asciende a 30 dólares por dispositivo.

3. Alternativas al Ecosistema de Microsoft

Existen otras vías para evitar el riesgo de seguridad en hardware antiguo:

Adquisición de Nuevo Equipo: Comprar un ordenador que ya traiga Windows 11 preinstalado.

Migración a Linux: Instalar sistemas operativos alternativos y gratuitos, como Ubuntu de Canonical, que proporcionan actualizaciones de seguridad continuas. Esta opción requiere realizar copias de seguridad de todos los archivos y considerar la posible incompatibilidad de ciertas aplicaciones diseñadas exclusivamente para Windows.

La decisión de Microsoft subraya la necesidad de que los usuarios evalúen la viabilidad técnica y económica de las soluciones para garantizar la protección continua de su información personal.

