De migrante a socia de McDonald's: La historia de la venezolana que triunfa en Dallas

Una emprendedora venezolana que reside en Dallas desde hace más de una década compartió los detalles de cómo logró impulsar su negocio de diseño y publicidad, hasta convertirse en proveedora de la multinacional McDonald's. Además, relató su experiencia migratoria y las razones que la llevaron a abandonar su país natal.

Karen llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante hace diez años. Sin embargo, su visión empresarial la motivó a emprender en Texas. Apenas un año después de establecerse en el país, se dispuso a adquirir la maquinaria necesaria para lanzar su propia compañía de diseño.

En una entrevista con el comunicador Jhonatan Olivares, compartida en un video de TikTok, la joven detalló su trayectoria hacia el éxito que hoy consolida a su empresa.

"Al principio, teníamos un punto de venta muy pequeño, que aún conservamos. Empezamos subcontratando todos los servicios relacionados con la publicidad", explicó Karen. Sin embargo, las malas experiencias iniciales la obligaron a cambiar de estrategia. "Cuando los subcontratistas nos empezaron a fallar, nos vimos obligados a decidir fabricar todo lo que vendemos", aseveró.

Your Signs World: Una empresa familiar de éxito

En mayo de 2015, Karen fundó Your Signs World junto a su esposo Luis en un local ubicado en un centro comercial de Irving. Ambos son expertos en ingeniería industrial. Ella se enfoca en la atención al cliente y lidera las ventas, mientras que su esposo supervisa la producción y la fabricación.

El despegue de la empresa llegó tras el primer contacto con un gerente de McDonald’s. El cliente, satisfecho con el servicio, recomendó el trabajo de Karen a otros franquiciados de la cadena. En la actualidad, Your Signs World opera en 17 sucursales de McDonald’s en el área de Dallas, imprimiendo desde bordados elegantes hasta impresiones vibrantes en camisas, polos, jackets y otros materiales promocionales.

La dueña del negocio destacó que su trabajo con McDonald’s le genera ingresos que oscilan entre $5.000 y $10.000 dólares al mes.

El esfuerzo de Karen y Luis fue reconocido en agosto de 2024, cuando su firma recibió el LatinMara Awards Edición Especial como "Empresa del Año", un galardón enmarcado entre el reconocimiento a los 50 hispanos más influyentes en Dallas ese año.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube