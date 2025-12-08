Frío extremo paraliza a la EEUU: advertencias abarcan más de 14 millones de ciudadanos

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa ola de frío ártico está afectando a gran parte de Estados Unidos, llevando los termómetros a niveles récord y activando alertas invernales para más de 14 millones de personas, según Carlos Robles, el jefe de meteorología de Telemundo.

Esta irrupción de aire polar está congelando el país desde el Medio Oeste hasta el Noreste, creando condiciones que requieren una precaución extrema.

¿Cuáles son las ciudades que amanecen bajo cero en medio del frío ártico que azota a EEUU?

El fenómeno meteorológico somete a un extenso corredor del país a temperaturas peligrosamente bajas. Robles destaca que ninguna localidad desde Illinois hasta el estado de Nueva York, en el norte, amanece por encima del punto de congelación. Los valores térmicos reportados ilustran la severidad del frío:

Chicago: Sensación de 18°F

Sensación de 18°F Nueva York: Sensación de 19°F

Sensación de 19°F Cleveland: 12°F

12°F Minneapolis, Minnesota: Un escalofriante-1°F

Además, una tormenta invernal genera nieve y precipitaciones en el estado de Virginia y áreas del norte, lo que complica aún más las condiciones de tránsito y seguridad.

¿Cuál es el pronóstico para el resto de la semana?

El meteorólogo nos advierte que este frío intenso no es solo algo temporal; "el frío ha llegado para quedarse" a medida que avanzamos en la semana.

En los últimos días, se espera que el frío extremo se afiance desde el Medio Oeste hacia el norte del país.

Para el próximo viernes, se anticipan temperaturas máximas que estarán muy por debajo de lo habitual:

Ciudad Máxima esperada (Viernes) Chicago 19°F Nueva York 37°F Cincinnati 33°F Kansas City 25°F

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



