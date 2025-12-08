¿Se extravío tu tarjeta del Banco de Venezuela? Conozca los pasos para bloquearla en minutos desde la App

Suscríbete a nuestros canales

Perder una tarjeta bancaria puede generar mucha preocupación, pero el Banco de Venezuela (BDV) simplificó el proceso para proteger tu dinero de forma inmediata.

Ya sea que prefieras la comodidad de hacerlo desde tu teléfono o la inmediatez de una llamada telefónica, la entidad pone a disposición de sus clientes varias opciones para bloquear su tarjeta de débito.

El bloqueo no solo previene el uso no autorizado de tus fondos, sino que también te da la tranquilidad de que tus finanzas están seguras mientras resuelves el inconveniente.

Bloqueo inmediato a través de la aplicación móvil del BDV

Para quienes prefieren gestionar sus trámites de forma digital, la aplicación móvil del Banco de Venezuela ofrece un proceso intuitivo y rápido para bloquear tu tarjeta por extravío.

Ingresa a la App del BDV utilizando tu usuario y contraseña habituales. Una vez dentro, localiza la sección de Servicios y selecciona la opción Tarjeta.

Busca y haz clic en la función Bloqueo/Desbloqueo. Aquí podrás elegir el tipo de solicitud que necesitas.

Si la tarjeta se perdió o te la robaron, pulsa Bloqueo Definitivo. Si por alguna razón la habías bloqueado antes y la encontraste, puedes seleccionar Desbloqueo.

Elige la tarjeta que deseas bloquear, indica el motivo del bloqueo (por ejemplo, "Extravío") y pulsa Continuar. El sistema te pedirá verificar los datos antes de finalizar. Revisa que todo esté correcto y presiona Confirmar.

La tarjeta quedó bloqueada de inmediato. Desde ese momento, puedes proceder a solicitar una nueva tarjeta directamente en el banco.

Uso de la línea telefónica para el bloqueo de emergencia

Si no tienes acceso a la aplicación o prefieres la asistencia telefónica, el banco dispone de números especiales para realizar el bloqueo de emergencia.

Llama inmediatamente al Centro de Atención Telefónica marcando el 0501-9999999 o, si es una tarjeta de crédito o prepagada, también puedes usar el 0500-6425283 (MICLAVE).

Una vez que te comuniques, elige la opción para tarjetahabientes y sigue las instrucciones de la operadora automática.

Para un bloqueo rápido y seguro, el sistema te solicitará tu documento de identidad (cédula) para proceder a inhabilitar tu tarjeta de crédito o prepagada.

