Revelaciones

El médico y la religiosa: cinco curiosidades de José Gregorio y la madre Rendiles que reescriben su historia

Más allá de los milagros que los llevaron a los altares, los santos guardan detalles asombrosos sobre sus talentos.

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 07:34 am

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles no solo eleva a dos venezolanos a la santidad, sino que también desvela los aspectos más fascinantes de sus vidas.

Más allá de los milagros que los llevaron a los altares, estas figuras guardan detalles asombrosos sobre sus talentos ocultos, las pruebas que enfrentaron y las singulares coincidencias que marcaron su destino.

Cinco curiosidades de José Gregorio

  • La medicina no fue siempre su primera opción: El trujillano deseaba estudiar derecho, pero su padre le alentó a cursar medicina, consejo que lo llevó a ingresar a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1881 y que lo llevaría a enamorarse de su vocación.

  • Obtuvo una calificación sobresaliente en sus materias y, al graduarse, fue el estudiante más destacado de su grupo.

  • Dominaba el español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués y comprendía el latín.

  • Su abuelo descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y su madre era una fiel devota, razón por la cual fue educado con fundamento católico.

  • Víctima fatal del segundo accidente automovilístico registrado en Caracas.

Madre Rendiles 

  • Se convirtió en un testimonio de fortaleza y confianza en la providencia divina.

  • Su pasión por la pintura fue su refugio y expresión artística, una forma de oración que preparó su alma para el servicio.

  • Usaba una prótesis en su brazo izquierdo, la cual, lejos de ser una debilidad, era un símbolo de su independencia. Con un espíritu jovial, incluso se dedicó a actividades deportivas amateur, como jugar tenis.

  • Fundó la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela.

  • El milagro que la llevó a la beatificación en 2018 tuvo una fuerte carga simbólica. Ocurrió en 2003 con la curación inexplicable de la Dra. Trinette Durán de Branger, una médica a quien una descarga eléctrica había afectado gravemente el brazo.

Domingo 19 de Octubre - 2025
