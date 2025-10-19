El médico y la religiosa: cinco curiosidades de José Gregorio y la madre Rendiles que reescriben su historia

Suscríbete a nuestros canales

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles no solo eleva a dos venezolanos a la santidad, sino que también desvela los aspectos más fascinantes de sus vidas.

Más allá de los milagros que los llevaron a los altares, estas figuras guardan detalles asombrosos sobre sus talentos ocultos, las pruebas que enfrentaron y las singulares coincidencias que marcaron su destino.

Cinco curiosidades de José Gregorio

La medicina no fue siempre su primera opción: El trujillano deseaba estudiar derecho, pero su padre le alentó a cursar medicina, consejo que lo llevó a ingresar a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1881 y que lo llevaría a enamorarse de su vocación.

Obtuvo una calificación sobresaliente en sus materias y, al graduarse, fue el estudiante más destacado de su grupo.

Dominaba el español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués y comprendía el latín.

Su abuelo descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y su madre era una fiel devota, razón por la cual fue educado con fundamento católico.

Víctima fatal del segundo accidente automovilístico registrado en Caracas.

Madre Rendiles

Se convirtió en un testimonio de fortaleza y confianza en la providencia divina.

Su pasión por la pintura fue su refugio y expresión artística, una forma de oración que preparó su alma para el servicio.

Usaba una prótesis en su brazo izquierdo, la cual, lejos de ser una debilidad, era un símbolo de su independencia. Con un espíritu jovial, incluso se dedicó a actividades deportivas amateur, como jugar tenis .

Fundó la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela.

El milagro que la llevó a la beatificación en 2018 tuvo una fuerte carga simbólica. Ocurrió en 2003 con la curación inexplicable de la Dra. Trinette Durán de Branger, una médica a quien una descarga eléctrica había afectado gravemente el brazo.

