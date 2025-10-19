El médico y la religiosa: cinco curiosidades de José Gregorio y la madre Rendiles que reescriben su historia

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles no solo eleva a dos venezolanos a la santidad, sino que también desvela los aspectos más fascinantes de sus vidas.
Más allá de los milagros que los llevaron a los altares, estas figuras guardan detalles asombrosos sobre sus talentos ocultos, las pruebas que enfrentaron y las singulares coincidencias que marcaron su destino.
Cinco curiosidades de José Gregorio
-
La medicina no fue siempre su primera opción: El trujillano deseaba estudiar derecho, pero su padre le alentó a cursar medicina, consejo que lo llevó a ingresar a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1881 y que lo llevaría a enamorarse de su vocación.
-
Obtuvo una calificación sobresaliente en sus materias y, al graduarse, fue el estudiante más destacado de su grupo.
-
Dominaba el español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués y comprendía el latín.
-
Su abuelo descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y su madre era una fiel devota, razón por la cual fue educado con fundamento católico.
-
Víctima fatal del segundo accidente automovilístico registrado en Caracas.
Madre Rendiles
-
Se convirtió en un testimonio de fortaleza y confianza en la providencia divina.
-
Su pasión por la pintura fue su refugio y expresión artística, una forma de oración que preparó su alma para el servicio.
-
Usaba una prótesis en su brazo izquierdo, la cual, lejos de ser una debilidad, era un símbolo de su independencia. Con un espíritu jovial, incluso se dedicó a actividades deportivas amateur, como jugar tenis.
-
Fundó la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela.
-
El milagro que la llevó a la beatificación en 2018 tuvo una fuerte carga simbólica. Ocurrió en 2003 con la curación inexplicable de la Dra. Trinette Durán de Branger, una médica a quien una descarga eléctrica había afectado gravemente el brazo.
