Delito en el jardín: roban la flor más grande y apestosa del mundo

Sujetos robaron un valioso ejemplar de Amorphophallus titanum, conocido popularmente como la flor aro gigante o "flor cadáver", del Jardín Botánico Rombergpark en Dortmund, Alemania.

La planta, bautizada con el nombre de 'David', representa una de las especies vegetales más raras y espectaculares del mundo, refiere RT.

Los responsables sustrajeron el enorme tubérculo subterráneo, cuyo peso oscila entre los 20 y 30 kilogramos, tras desenterrarlo de la maceta donde se cultivaba.

Las autoridades locales activaron una investigación después de que el personal del jardín denunciara formalmente el hurto de este patrimonio natural.

El Jardín Botánico ha calificado el suceso como un golpe "irreparable" para la institución y su misión educativa.

El ejemplar perdido no sólo constituía una joya botánica, sino también un punto de gran interés para los miles de visitantes que asistían al parque.

El robo de plantas raras y exóticas, a menudo impulsado por el coleccionismo ilegal, se convierte en un problema creciente a nivel global, afectando los esfuerzos de conservación en jardines botánicos que actúan como refugios para especies amenazadas.

Preservar estos especímenes resulta importante para la investigación y la diversidad genética.

David: La Flor Gigante y Fétida

La Amorphophallus titanum, originaria de las selvas tropicales de Sumatra, Indonesia, ostenta el récord de poseer la inflorescencia no ramificada más grande del planeta, con la capacidad de alcanzar varios metros de altura.

Su nombre común, "flor cadáver", proviene del intenso y desagradable olor a carne en descomposición que emite durante su breve floración.

Este hedor fétido cumple una función biológica esencial: atraer a insectos polinizadores, como moscas y escarabajos carroñeros, que garantizan la reproducción de la especie en su hábitat natural.