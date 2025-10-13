Descubren una "puerta gigante" en montaña de Kazajistán: ¿Naturaleza o historia oculta?

Suscríbete a nuestros canales

Un hallazgo sorprendente en las remotas montañas de Dzungarian Alatau en Kazajistán ha capturado la atención mundial, desatando una oleada de especulaciones en redes sociales y la comunidad científica.

Un equipo de exploradores ha documentado una formación rocosa colosal que presenta una forma casi perfectamente rectangular, siendo rápidamente bautizada como la "Puerta Gigante".

La estructura, que se eleva aproximadamente 12 metros de altura (casi 40 pies), se asemeja asombrosamente a una entrada o portal tallado en la pared de roca, un fenómeno que muchos internautas han comparado con las puertas ficticias de la fantasía épica.

Las imágenes tomadas con drones, que muestran a los exploradores empequeñecidos por el tamaño de la formación, se han vuelto virales.

¿Obra maestra geológica o vestigio oculto?

Si bien las teorías que circulan en internet sugieren la intervención de antiguas civilizaciones perdidas o incluso un origen extraterrestre, los expertos geológicos señalan que la explicación más probable reside en los fenómenos naturales.

La estructura es considerada una maravilla geológica, formada a lo largo de millones de años por el proceso de erosión diferencial. El implacable trabajo del viento, el hielo y el agua ha desgastado capas de roca menos resistentes, dejando atrás esta imponente y simétrica formación.

Interés en Dzungarian Alatau

"La forma de la 'Puerta Gigante' es tan impactante que es natural que la imaginación se dispare", comenta un portavoz del equipo de exploración. "Este hallazgo subraya la capacidad del planeta para crear misterios naturales que, a primera vista, parecen desafiar toda lógica y nos obligan a contemplar lo desconocido."

