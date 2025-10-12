Banquete nupcial 'fast food': McDonald's ofrece un catering de bodas económico en este país

Suscríbete a nuestros canales

El gigante de la comida rápida, McDonald's, ha capturado la atención internacional al incursionar en el mercado de bodas con una propuesta sumamente accesible en Indonesia.

Bajo el nombre de "Wedding Mekdi", la marca ha lanzado un paquete de catering diseñado para parejas que buscan una opción memorable y, sobre todo, económica para alimentar a sus invitados.

Este paquete se ha convertido rápidamente en un tema viral no por su lujo, sino por su practicidad y precio: aproximadamente $230.

Detalles del ´paquete "Wedding Mekdi"

El servicio ofrece un menú fijo pensado para cubrir las necesidades de eventos grandes con un costo controlado. Los interesados reciben una cantidad considerable de productos populares de la cadena:

100 Chicken Burgers (hamburguesas de pollo).

100 paquetes de 4 McNuggets (o una mezcla similar que puede incluir cheeseburgers y chicken fingers).

El pedido tiene un requisito mínimo de 200 unidades y el precio permite a las parejas un ahorro significativo, estimado en casi $100 si se compara con la compra de los productos por separado.

La propuesta de McDonald's Indonesia está enfocada exclusivamente en el servicio de catering, es decir, el suministro y entrega de la comida en el lugar del evento (salón de fiestas, finca, etc.).

Importante para los interesados: McDonald's Hong Kong si permite a las parejas celebrar la ceremonia dentro de los restaurantes y recibir un pastel de bodas de Apple Pie).

