¡Sorprendente! Este queso portugués se corona como el mejor del mundo y desplaza al pecorino

Suscríbete a nuestros canales

La 36.ª edición de los prestigiosos World Cheese Awards (WCA), organizados por la célebre The Guild of Fine Food, dictaminó cuáles son los catorce mejores quesos del planeta, tras una exhaustiva cata a ciegas.

El concurso, celebrado recientemente en Viseu, Portugal, batió un récord de participación, reuniendo a 4.786 quesos procedentes de más de 40 países que compitieron por el codiciado título.

Este certamen no solo evalúa la excelencia técnica, sino también la historia, el aroma, el sabor y la textura que hacen de cada pieza una obra de arte gastronómica.

¿Cuál es el mejor queso del mundo?

El gran anuncio coronó a un campeón que personifica la fusión de culturas y tradiciones queseras.

El ganador absoluto, que se alzó con la máxima puntuación, fue el delicioso Queijo de Ovelha Amanteigado de Quinta do Pomar.

La noticia esconde un giro fascinante, ya que, este queso portugués de textura excepcionalmente cremosa, que recuerda a las famosas tortas extremeñas españolas, es en realidad fruto del trabajo y la pasión de la maestra quesera española Sonia Marroyo.

El Queijo de Ovelha Amanteigado, se impuso con 86 puntos, dejando al jurado maravillado por su "combinación sublime de proteínas y grasas" y su voluptuosidad en boca.

Este queso de oveja de corteza lavada, elaborado en la región de Soalheira, en el centro de Portugal, destaca por su maduración corta y su interior casi líquido, que requiere ser consumido con cuchara.

Los sabores más exóticos y audaces del top 14

La lista de los catorce finalistas de la categoría "Súper Oro" (Super Gold) es una auténtica vuelta al mundo que evidencia la constante innovación en la industria. Varios quesos se destacaron no solo por su calidad, sino por sus perfiles de sabor arriesgados:

Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco (Italia): un queso que desafía lo convencional, curado con ron y tabaco, ofreciendo notas ahumadas, licorosas y una complejidad inigualable.

Blugins (Italia): otro audaz participante italiano, se trata de un queso azul que, como su nombre sugiere, es afinado con ginebra (gin), una tendencia que aporta un toque botánico y refrescante.

Passionata (Brasil): la presencia del queso brasileño de Biopark en el Top 14 es un testimonio del alcance global de la competencia y de la calidad emergente de los lácteos sudamericanos.

Diversidad geográfica: Europa y América en la cima

El listado de élite mostró un fuerte dominio de Suiza, que logró colocar cuatro quesos en el Top 14, confirmando su tradición alpina en la fabricación de pasta dura.

Por su parte, España celebró la inclusión de dos representantes de peso: La Cava Barus García-Baquero y el ya laureado Valleclaro de la quesería Quesos y Besos, que previamente se llevó el oro mundial en 2021 con el queso Olavidia.

Entre los finalistas también figuraron el estadounidense Bayley Hazen Blue y el alemán Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse, reconocido en el certamen como el mejor queso de su país, destacando la riqueza de la leche de pastoreo de montaña.

El ranking completo de la excelencia mundial

La lista completa de los catorce quesos que obtuvieron la distinción "Súper Oro" en la última edición de los World Cheese Awards de The Guild of Fine Food es la siguiente:

Queijo de Ovelha Amanteigado (Portugal) Tea Fondada (Suiza) Alpenhorn Mifroma (Suiza) La Cava Barus García-Baquero (España) Bayley Hazen Blue (EEUU) Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco (Italia) Blugins (Italia) Affineur walo Creamy Lion Cheese from Thurgau (Suiza) Passionata (Brasil) Snertingdal ysteri Godbiten (Noruega) Alte Hexe 9 Monate gereift (Suiza) Valleclaro (España) Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse (Alemania) Tatie (Italia)

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube