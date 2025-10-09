El joropo cruzó fronteras: una niña venezolana emociona a Minnesota y se vuelve viral

Suscríbete a nuestros canales

En una escuela de Minnesota, Estados Unidos, una niña venezolana se convirtió en símbolo de orgullo nacional al bailar joropo recio durante una presentación cultural.

Su faldeo impecable según comentarios en redes sociales, su energía contagiosa y el tricolor ondeando en su atuendo despertaron ovaciones entre sus compañeros y docentes, mientras el video de su actuación se viralizaba en redes sociales.

La escena, cargada de emoción y ritmo criollo, provocó una ola de comentarios que celebran el talento, la identidad y la fuerza cultural que los venezolanos llevan consigo en cualquier rincón del mundo.

“Nacieron 100 matas de mango, el turpial volvió a volar y el araguaney a florecer”, escribió un usuario, conmovido por el gesto de la pequeña.

Cultura que trasciende fronteras

El joropo, declarado Patrimonio Cultural de Venezuela, no solo se baila en los llanos. En esta ocasión, se convirtió en puente emocional entre generaciones y geografías.

La niña, con técnica nacionalista y dominio escénico, logró que sus compañeros se levantaran a aplaudir, demostrando que la cultura venezolana sigue viva y vibrante, incluso lejos de casa.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse: “Esa niña bailó danza nacionalista en Venezuela, esa técnica de faldeo está en su punto.”

“Un baile que sin duda alguna todos los asistentes no van a olvidar jamás.” “Venezuela se lleva en la genética, es mucho más que una nacionalidad, es nuestro ser y sentir.”

Identidad, emoción y legado

Más allá de la danza, el gesto representa el arraigo de una comunidad que, pese a la distancia, sigue sembrando cultura, trabajo y evolución. “Los venezolanos vinimos a nutrir, a entregar. En cada rincón del mundo somos más los que vinimos a trabajar y a evolucionar”, expresó otro usuario.

La presentación de esta niña no solo fue un acto artístico, sino un recordatorio de que la identidad venezolana se lleva en el alma. “No aguanté el llanto al verla con el tricolor venezolano. Dios bendiga América, y Dios bendiga mi Venezuela”, escribió un internauta conmovido.

