Instagram reconocerá a sus mejores creadores: todos los detalles sobre los Premios Rings

Instagram ha lanzado una nueva iniciativa de reconocimiento global denominada Rings, destinada a celebrar a aquellos creadores de su plataforma que demuestran una creatividad audaz y una aproximación única a la creación de contenido.

La red social, que cuenta con más de tres mil millones de usuarios activos mensuales, busca honrar a quienes "no temen asumir riesgos creativos y hacer las cosas a su manera".

Los premios Rings no consistirán en un apoyo económico directo, sino en un incentivo de visibilidad y prestigio.

Serán otorgados únicamente a 25 creadores seleccionados de todo el mundo.

Reconocimiento exclusivo y panel de jueces

Los 25 ganadores recibirán dos tipos de reconocimiento exclusivo:

Anillo Físico: Una joya tangible diseñada por la reconocida diseñadora de moda inglesa Grace Wales Bonner. Anillo Digital: Un anillo dorado único que se integrará en su perfil y en las historias de Instagram, sirviendo como un distintivo digital de alto nivel.

Los ganadores serán elegidos por un panel de alto perfil que incluye al responsable de Instagram, Adam Mosseri, el cineasta Spike Lee, el diseñador Marc Jacobs y el popular creador de contenido tecnológico, Marques Brownlee.

Los jueces trabajaron en conjunto con los equipos internos de Instagram para reducir la lista de candidatos hasta seleccionar a los 25 finalistas en categorías que abarcan moda, maquillaje, deportes y entretenimiento.

Un incentivo simbólico en la evolución de Meta

El lanzamiento de los Premios Rings se produce tras la finalización en 2023 del programa de bonificación Reels Bonus Play de Meta. Expertos señalan que esta nueva iniciativa busca ofrecer un incentivo simbólico de alto valor a la comunidad de creadores.

Según el influencer Marques Brownlee, estos premios representan un "incentivo para que la gente trabaje para conseguir un reconocimiento elevado realmente interesante", centrándose más en el prestigio que en la remuneración directa.

