En Venezuela habita la oruga letal Lonomia: su veneno puede generar complicaciones graves de salud

La oruga del género Lonomia tiene un veneno que puede ser fatal para los seres humanos, ya que no solo genera molestias en la piel, sino que puede ocasionar hemorragias internas severas.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el peligro de esta oruga radica en que “sus espinas poseen glándulas venenosas que, al clavarse en la piel, liberan la toxina” que pueden llevar al fallo renal, daño cerebral y hemorragias generalizadas, refiere Infobae.

En pasíse de Suramérica como enezuela, Brasil, Colombia, Perú y Argentina, algunas especies de Lonomia han causado víctimas fatales, motivo por el cual su vigilancia epidemiológica está creciendo en la región.

Entre los principales síntomas que puede causar, se encuentran: dolor intenso, inflamación, náuseas, sangrado en las encías, nariz o en la orina y en casos más severos fallos renales e incluso la muerte.

Así se puede reconoceer

Saber si es una Lonomia puede ser complicado, ya que tiene una coloración marrón o verdosa que le permite confundirse con la corteza de los árboles.

Por ello, es necesario observar bien los troncos antes de apoyarse cuando se visitan bosques o selvas, pues estas orugas suelen formar grupos de más de cincuenta individuos.

La mayoría de los accidentes ocurren cuando las personas, sin darse cuenta, se apoyan sobre troncos donde reposan estas orugas gregarias.

Si encuentras un grupo de orugas y no estás seguro de su especie, es recomendable subir una foto clara a su plataforma para que científicos y usuarios puedan identificarla y alertar a la comunidad sobre su presencia.

La rápida identificación de la larva es clave para recibir el tratamiento apropiado.