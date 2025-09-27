WhatsApp rompe la barrera del idioma con una nueva función: conozca de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

La popular aplicación de mensajería con más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo WhatsApp, lanzó una nueva función que permite traducir mensajes en los chats a diferentes idiomas de forma automática.

Esta innovación busca facilitar la comunicación y mantener conectados a los usuarios sin importar las barreras lingüísticas.

La herramienta permite la traducción de mensajes en chats individuales, grupales y actualizaciones de canal.

Para utilizarla, basta con mantener pulsado un mensaje en otro idioma y seleccionar la opción "Traducir" para que el texto cambie al idioma previamente escogido por el usuario.

Traducción automática y privacidad garantizada

En dispositivos Android, los usuarios pueden activar la traducción automática para una conversación completa, lo que significa que todos los mensajes entrantes futuros se traducirán de forma instantánea.

Para ello, es necesario descargar y guardar el idioma deseado para futuras traducciones.

La plataforma de Meta ha destacado que esta herramienta ha sido diseñada para proteger la privacidad de los chats.

Las traducciones se realizan directamente en el dispositivo, con el idioma descargado, asegurando que la compañía no tenga acceso al contenido de las conversaciones.

Disponibilidad y planes de expansión

La actualización se lanzó gradualmente para dispositivos Android y iPhone, y por el momento está disponible en idiomas seleccionados, aunque se espera que se amplíe en el futuro.

Los usuarios de Android ya pueden disfrutar de las traducciones en inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.

Por su parte, los usuarios de iPhone tienen acceso a esta función en más de 19 idiomas, incluyendo los mencionados anteriormente.

