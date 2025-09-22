¿La IA es compatible con Dios? Estas son las revelaciones del papa León XIV

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, se dio a conocer que el papa León XIV reveló que se negó recientemente a una propuesta que le hicieron para ser recreado mediante inteligencia artificial (IA).

En ese contexto, habría asegurado que va a ser “muy difícil descubrir la presencia de Dios” en este ámbito, reseñó ACI Prensa.

¿La IA es compatible con Dios?

El religioso expresó que no está en contra de los avances de la tecnología, aunque manifestó que el “desarrollo que está ocurriendo a un ritmo increíble es también preocupante”.



“El peligro es que el mundo digital siga su propio camino y nos convirtamos en peones, o seamos dejados de lado”, advirtió.



Así, alertó de la pérdida de humanidad en el ámbito digital y alertó de que personas “extremadamente ricas” están invirtiendo en IA “ignorando totalmente el valor de los seres humanos y de la humanidad”.



Durante la conversación realizada el pasado 10 de julio de 2025 en la residencia pontificia Villa Barberini de Castel Gandolfo y publicada en Perú el jueves 18 de septiembre en el libro León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI (Penguin Random House), dejó claro que la Iglesia “no está en contra de los avances de la tecnología”.



Sin embargo, dio cuenta de la problemática que generan las falsificaciones creadas por IA, presentes en una época plagada de deep fakes, e incluso habló de un caso personal en el que fue víctima de un vídeo falso.

